Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Гиггз: Теперь игру Бэйла сможем видеть каждую неделю
Райан доволен, что шпоры подписали контракт с валлийцем
Валлиец Райан Гиггз доволен переходом своего соотечественника в стан "шпор".
"Он будет играть более регулярно, чем в "Реале". Я считаю, что это хороший ход для Гарета, отличный переход для "Тоттенхэма" и для Премьер-лиги в целом, ведь теперь его игру мы сможем видеть каждую неделю.
Гарет пришел в клуб, который хорошо знает, где есть очень хороший тренер. Как он сам и сказал, это возвращение домой.
Будет намного лучше, если Гарет сможет выходить на поле регулярно, его игра станет острее", – сказал Гиггз для Sky Sports.