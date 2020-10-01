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Гиггз: Теперь игру Бэйла сможем видеть каждую неделю

Англия
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Райан доволен, что шпоры подписали контракт с валлийцем

Гиггз: Теперь игру Бэйла сможем видеть каждую неделю
Новина українською

Валлиец Райан Гиггз доволен переходом своего соотечественника в стан "шпор".

"Он будет играть более регулярно, чем в "Реале". Я считаю, что это хороший ход для Гарета, отличный переход для "Тоттенхэма" и для Премьер-лиги в целом, ведь теперь его игру мы сможем видеть каждую неделю.

Гарет пришел в клуб, который хорошо знает, где есть очень хороший тренер. Как он сам и сказал, это возвращение домой.

Будет намного лучше, если Гарет сможет выходить на поле регулярно, его игра станет острее", – сказал Гиггз для Sky Sports.

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В статье: Гарет Бэйл Райан Гиггз Тоттенхэм (Лондон) Тоттенхэм
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