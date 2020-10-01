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Сборная Англии огласила состав на матчи Лиги Наций. Гринвуд и Фоден не попали в заявку

Англия
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Игроки нарушили дисциплину

Сборная Англии огласила состав на матчи Лиги Наций. Гринвуд и Фоден не попали в заявку
Новина українською

Сборная Англии назвала состав на ближайшие матчи Лиги наций. В заявку не были включен Фил Фоден ("Манчестер Сити") и Мэйсон Гринвуд. Ранее их отстранили от матча с Данией после того, как они привели девушек в номер во время пребывания в Исландии.

11 октября Англия сыграет в Лиге наций с Бельгией, 14 октября — с Данией. Кроме того, 8 октября англичанам предстоит товарищеский матч со сборной Уэльса.

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В статье: Лига Наций Национальная сборная Англии
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