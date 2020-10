Единственный из непобедимых. 24 года назад Арсен Венгер возглавил Арсенал

Ни один из тренеров "Арсенала" не оставил такой значительный след в клубе, как Арсен Венгер. Не лишним будет вспомнить, что ровно 24 года назад, первого октября 1996-го, француз официально возглавил "канониров".

У руля лондонского клуба он провел 1235 матчей, в которых добыл 707 побед. Привел "Арсенал" к 17-ти трофеям, среди которых - три титула чемпиона Англии.

Сезон 2003/04 давно вошел в историю - лондонский клуб стал первым и единственным, кто ни разу не проиграл за весь чемпионат. Арсену Венгеру не покорилась лишь Лига Чемпионов. В 2006-м году он довел "Арсенал" до финала, но там они проиграли "Барселоне".

