Лено – первый за 8 лет кипер Арсенала, который не пропустил на Энфилде. После игры Клопп был недоволен

Голкипер "Арсенала" Бернд Лено прокомментировал победу в матче 4-го раунда Кубка Английской лиги с "Ливерпулем" (0:0, 5:4 по пенальти). Решающим стал сэйв Бернда Лено, голкипер отразил удар Гарри Уилсона. Цитирует Лено Goal.com.

"Это была очень сложная игра. Мы внесли несколько изменений, вы могли видеть наше намерение выиграть эту игру, ведь речь идет о борьбе за трофей. Вратарь всегда счастлив сделать несколько сэйвов с пенальти и увидеть радостные лица в конце. Клуб всегда давал мне ощущение, что я был номером один, сейчас номер один и буду номером один. Моя работа – доказывать это каждую неделю, чувствую, что сделал это сегодня вечером".

Отметим, что немец стал первым голкипером клуба за последние 8 лет, который не пропустил на "Энфилде". Последним, кому это удалось, стал Вито Манноне. Менеджер "Ливерпуля" Юрген Клопп отметил после матча: