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Лено – первый за 8 лет кипер Арсенала, который не пропустил на Энфилде. После игры Клопп был недоволен

Англия
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Лено – первый за 8 лет кипер Арсенала, который не пропустил на Энфилде. После игры Клопп был недоволен
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Голкипер "Арсенала" Бернд Лено прокомментировал победу в матче 4-го раунда Кубка Английской лиги с "Ливерпулем" (0:0, 5:4 по пенальти). Решающим стал сэйв Бернда Лено, голкипер отразил удар Гарри Уилсона. Цитирует Лено Goal.com.

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"Это была очень сложная игра. Мы внесли несколько изменений, вы могли видеть наше намерение выиграть эту игру, ведь речь идет о борьбе за трофей. Вратарь всегда счастлив сделать несколько сэйвов с пенальти и увидеть радостные лица в конце. Клуб всегда давал мне ощущение, что я был номером один, сейчас номер один и буду номером один. Моя работа – доказывать это каждую неделю, чувствую, что сделал это сегодня вечером".

Отметим, что немец стал первым голкипером клуба за последние 8 лет, который не пропустил на "Энфилде". Последним, кому это удалось, стал Вито Манноне. Менеджер "Ливерпуля" Юрген Клопп отметил после матча:

"Я сказал ему после игры, что не очень рад его выступлению! У нас было несколько по-настоящему хороших моментов – я хотел бы, чтобы мы забили. Мы показали мастерство, но оно не сработало сегодня вечером. Попробуем снова, я обещаю. Лено провел очень хороший матч. Все-таки серия пенальти – это об удаче, "Арсенал" бил лучше".

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В статье: Юрген Клопп Арсенал (Лондон) Кубок английской лиги Бернд Лено Кубок Лиги Ливерпуль
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Источник:
Sky Sports

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