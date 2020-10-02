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Клопп: Ливерпулю надо было реализовывать моменты в матче с Арсеналом — мы не в стране грез
Юрген на связи
Менеджер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал поражение "красных" в матче с лондонским "Арсеналом" по пенальти в матче 4-го раунда Кубка Английской лиги. Цитирует немецкого тренера Sky Sports. Отметим, что мерсисайдцы 4 сезона подряд не проходят дальше пятого раунда в этом турнире.
"Если бы победителя надо было определить за 90 минут, то это должен был быть "Ливерпуль". Но надо реализовывать моменты — мы не в стране грез. Мне многое понравилось в этом матче, мы сильно изменили состав и я увидел достойное выступление команды. Серии пенальти — это сложно, все понимают данный аспект".
"Когда делаются перестановки на ключевых позициях, то это сказывается на игре. Мне понравилось, как ребята сыграли, было много сильных индивидуальных выступлений. Это могла быть игра уровня АПЛ, но нам не удавалось оформить последний пас. Обе команды удачно друг друга накрывали, моментов было немного. Почему не играл Шакири? Некоторые другие футболисты также не сыграли".