Клопп: Ливерпулю надо было реализовывать моменты в матче с Арсеналом — мы не в стране грез

Менеджер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал поражение "красных" в матче с лондонским "Арсеналом" по пенальти в матче 4-го раунда Кубка Английской лиги. Цитирует немецкого тренера Sky Sports. Отметим, что мерсисайдцы 4 сезона подряд не проходят дальше пятого раунда в этом турнире.

"Если бы победителя надо было определить за 90 минут, то это должен был быть "Ливерпуль". Но надо реализовывать моменты — мы не в стране грез. Мне многое понравилось в этом матче, мы сильно изменили состав и я увидел достойное выступление команды. Серии пенальти — это сложно, все понимают данный аспект".