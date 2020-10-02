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АПЛ назвала претендентов на звание лучшего игрока месяца

Англия
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В этот список попали сразу по два игрока Лестера и Эвертона

АПЛ назвала претендентов на звание лучшего игрока месяца
Новина українською

Английская Премьер-лига на своём сайте объявила имена футболистов, претендующих на награды лучшим по итогам минувшего месяца.

За приз лучшему игроку сентября поборются Патрик Бэмфорд ("Лидс Юнайтед"), Доминик Калверт-Льюин, Хамес Родригес (оба – "Эвертон"), Тимоти Кастань, Джейми Варди (оба – "Лестер Сити"), Гарри Кейн ("Тоттенхэм Хотспур"), Тарик Лампти ("Брайтон энд Хоув Альбион") и Садио Мане ("Ливерпуль").

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В статье: АПЛ
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