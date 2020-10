АПЛ назвала претендентов на звание лучшего игрока месяца

Английская Премьер-лига на своём сайте объявила имена футболистов, претендующих на награды лучшим по итогам минувшего месяца.

За приз лучшему игроку сентября поборются Патрик Бэмфорд ("Лидс Юнайтед"), Доминик Калверт-Льюин, Хамес Родригес (оба – "Эвертон"), Тимоти Кастань, Джейми Варди (оба – "Лестер Сити"), Гарри Кейн ("Тоттенхэм Хотспур"), Тарик Лампти ("Брайтон энд Хоув Альбион") и Садио Мане ("Ливерпуль").

