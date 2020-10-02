Тоттенхэм подписал контракт с форвардом Бенфики

Форвард лиссабонской Бенфики Карлос Винисиус подписал контракт с Тоттенхэмом..

Нападающий переедет в лондонский клуб на правах аренды. Также предусмотрена опция выкупа 25-летнего бразильца за 45 млн евро.

В нынешнем сезоне Карлос Винисиус провел 2 матча во всех турнирах. В предыдущей кампании в его активе 47 поединков, в которых форвард забил 24 мяча и отдал 13 результативных передач.