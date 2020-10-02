Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тоттенхэм подписал контракт с форвардом Бенфики
Игрок контракт подписан и включает опцию выкупа
Форвард лиссабонской Бенфики Карлос Винисиус подписал контракт с Тоттенхэмом..
Нападающий переедет в лондонский клуб на правах аренды. Также предусмотрена опция выкупа 25-летнего бразильца за 45 млн евро.
В нынешнем сезоне Карлос Винисиус провел 2 матча во всех турнирах. В предыдущей кампании в его активе 47 поединков, в которых форвард забил 24 мяча и отдал 13 результативных передач.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...