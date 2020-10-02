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Тоттенхэм подписал контракт с форвардом Бенфики

Англия
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Игрок контракт подписан и включает опцию выкупа

Тоттенхэм подписал контракт с форвардом Бенфики
Новина українською

Форвард лиссабонской Бенфики Карлос Винисиус подписал контракт с Тоттенхэмом..

Нападающий переедет в лондонский клуб на правах аренды. Также предусмотрена опция выкупа 25-летнего бразильца за 45 млн евро.

В нынешнем сезоне Карлос Винисиус провел 2 матча во всех турнирах. В предыдущей кампании в его активе 47 поединков, в которых форвард забил 24 мяча и отдал 13 результативных передач.

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Тоттенхэм (Лондон) Тоттенхэм Бенфика Карлос Винисиус
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