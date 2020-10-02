Клинки пошли на рекорд. Шеффилд Юнайтед заплатил 26 миллионов за игрока Ливерпуля

"Шеффилд Юнайтед" совершил грандиозный, как для себя, трансфер. Они подписали 20-летнего форварда "Ливеруля".

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За Райана Брюстера "клинки" выплатили 26 миллионов, что стало для них рекордом. С англичанином был подписан контракт до 2023-го года.

Rhian Brewster is a Blade. ✍️ pic.twitter.com/rqrIZMHB5b — Sheffield United (@SheffieldUnited) October 2, 2020

В прошлом сезоне Райан выходил на поле 34 раза, играя за молодежную команду "Ливерпуля". Успел забить 16 голов.