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Клинки пошли на рекорд. Шеффилд Юнайтед заплатил 26 миллионов за игрока Ливерпуля

Англия
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Ему всего 20 лет

Клинки пошли на рекорд. Шеффилд Юнайтед заплатил 26 миллионов за игрока Ливерпуля
UA-Футбол
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"Шеффилд Юнайтед" совершил грандиозный, как для себя, трансфер. Они подписали 20-летнего форварда "Ливеруля".

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За Райана Брюстера "клинки" выплатили 26 миллионов, что стало для них рекордом. С англичанином был подписан контракт до 2023-го года.

В прошлом сезоне Райан выходил на поле 34 раза, играя за молодежную команду "Ливерпуля". Успел забить 16 голов.

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В статье: Ливерпуль Шеффилд Юнайтед Райан Брюстер
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