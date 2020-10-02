Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Клинки пошли на рекорд. Шеффилд Юнайтед заплатил 26 миллионов за игрока Ливерпуля
Ему всего 20 лет
"Шеффилд Юнайтед" совершил грандиозный, как для себя, трансфер. Они подписали 20-летнего форварда "Ливеруля".
За Райана Брюстера "клинки" выплатили 26 миллионов, что стало для них рекордом. С англичанином был подписан контракт до 2023-го года.
Rhian Brewster is a Blade. ✍️ pic.twitter.com/rqrIZMHB5b— Sheffield United (@SheffieldUnited) October 2, 2020
В прошлом сезоне Райан выходил на поле 34 раза, играя за молодежную команду "Ливерпуля". Успел забить 16 голов.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...