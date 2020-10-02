Продолжая поиски. МЮ может подписать лидера Севильи

До конца трансферного окна осталось совсем немного, а потому "Манчестер Юнайтед" ускоряет поиски нового вингера. С Джейдоном Санчо они договориться не смогли.

По данным ESPN, их взор упал на Лукаса Окампоса. Вингер "Севильи" сумел совершить 19 результативных действий в прошлом сезоне (14+5), выиграв Лигу Европы. В полуфинале испанцы выбили именно "МЮ".