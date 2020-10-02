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Продолжая поиски. МЮ может подписать лидера Севильи

Англия
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Альтернатива Санчо

Продолжая поиски. МЮ может подписать лидера Севильи
UA-Футбол
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До конца трансферного окна осталось совсем немного, а потому "Манчестер Юнайтед" ускоряет поиски нового вингера. С Джейдоном Санчо они договориться не смогли.

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По данным ESPN, их взор упал на Лукаса Окампоса. Вингер "Севильи" сумел совершить 19 результативных действий в прошлом сезоне (14+5), выиграв Лигу Европы. В полуфинале испанцы выбили именно "МЮ".

Отметим, что также в шорт-лист "Юнайтед" входит Усман Дембеле.

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В статье: Севилья Манчестер Юнайтед Лукас Окампос
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