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Продолжая поиски. МЮ может подписать лидера Севильи
Альтернатива Санчо
До конца трансферного окна осталось совсем немного, а потому "Манчестер Юнайтед" ускоряет поиски нового вингера. С Джейдоном Санчо они договориться не смогли.
По данным ESPN, их взор упал на Лукаса Окампоса. Вингер "Севильи" сумел совершить 19 результативных действий в прошлом сезоне (14+5), выиграв Лигу Европы. В полуфинале испанцы выбили именно "МЮ".
Отметим, что также в шорт-лист "Юнайтед"
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