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Пулишич готов сыграть с Кристал Пэлас

Англия
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Американец восстановился после травмы

Пулишич готов сыграть с Кристал Пэлас
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Вингер "Челси" Кристиан Пулишич восстановился после травмы задней поверхности бедра и готов впервые сыграть в этом сезоне.

Напомним, свою травму Пулишич получил в финале Кубка Англии против "Арсенала" 1 августа. Однако сейчас 22-летний игрок сборной США уже здоров и готов занять свое место среди запасных во время дерби против "Кристал Пэлас" в субботу.

"Пулишич в заявке на завтрашний матч. Учитывая перенесенную им травму, он не выйдет в стартовом составе. Это была тяжелая травма. Мне не терпится выпустить его на поле, и это замечательно, что он вернулся. Это замечательно для него самого и придаст импульс команде. Он важный игрок для нас", — цитирует главного тренера "синих" Фрэнка Лэмпарда ESPN.

В прошлом сезоне Пулишич записал на свой счет 11 голов и 10 ассистов в 34 матчах во всех турнирах.

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В статье: Челси (Лондон) Кристал Пэлас (Лондон) Кристиан Пулишич
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