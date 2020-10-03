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Моуриньо: С МЮ Я выиграл все, что только мог

Англия
(1 голосов)

Жозе прокомментировал свою работу

Моуриньо: С МЮ Я выиграл все, что только мог
Новина українською

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо уверен, что он оправдал ожидания в период своей работы в "Манчестер Юнайтед".

За два с половиной года в "Юнайтед" Моуриньо выиграл Лигу Европы и Кубок Лиги, а также финишировал вторым в Премьер-Лиге и уступил в финале Кубка Англии.

"Фанаты знают, что я отдал им все, что мог. Я выиграл то, что можно было выиграть, и я не выиграл того, что выиграть было нельзя. Я посвятил всю свою жизнь и весь свой профессионализм клубу, как и всегда.

Там я завел много друзей на всю жизнь, познакомился с кучей удивительных людей. У меня исключительно положительные чувства к их клубу. Чувства, о которых я забуду на 90 минут, потому что 90 минут они будут жаждать победы, я буду жаждать победы. Таков футбол", — цитирует Моуриньо Sky Spors.

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В статье: Жозе Моуриньо Тоттенхэм (Лондон) Манчестер Юнайтед
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Комментарии (1)
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Vantala (Kharkiv)
03.10.2020 в 10:34
Склочник и нытик решил, что прошло 2 года и все уже забыли, за что его с тереском погнали из МЮ? Решил вспомнить пару трофеев (совершенно не престижных для АПЛ) и думает, что никто не помнит, что для того, чтобы получить эти "утешительные призы" он (имевший полный карт-бланш) просадил в трубу 466 млн евро на трансферы. При этом из его приобретений практически никто не заиграл. Как он разоср*лся со всеми игроками, которые либо ушли, либо перестали играть. И, в конце концов, они начали его тупо плавить, и выгнали маура когда команда была на 5-м месте с 11-очковым отставанием от лигочемпионского 4-го. И его постоянное нытье после каждого поражения на всех и всё вокруг (кроме него, д'Артаньяна, конечно), и унылая игра от которой тошнило даже преданных фанатов клуба - я думаю потери имиджу МЮ при мауре исчисляются суммами не меньшими, чем он проср*л на трансферы!
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