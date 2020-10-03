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Гиггз: Бэйлу пойдет на пользу переход в Тоттенхэм
Наставник сборной рад, что Гарет обретет регулярную игровую практику
Главный тренер сборной Уэльса Райан Гиггз уверен, что возвращение в "Тоттенхэм" пойдет вингеру Гарету Бэйлу на пользу.
"Он будет играть более регулярно, нежели в Мадриде. Думаю, это хороший переход для Гарета, для "Тоттенхэма" и для Премьер-Лиги в целом. Мы сможем наблюдать его игру каждую неделю.
Он в клубе, который ему хорошо знаком, и у очень хорошего тренера. Кажется, он и сам говорил, словно вернулся домой.
Гораздо лучше, если он будет играть регулярно. Это позволит ему проводить по два матча за короткое время.
Благодаря своему опыту и мастерству он всегда мог показывать хороший футбол, но гораздо лучше, когда он играет регулярно", — цитирует Гиггза Sky Sports.