Гиггз: Бэйлу пойдет на пользу переход в Тоттенхэм

Главный тренер сборной Уэльса Райан Гиггз уверен, что возвращение в "Тоттенхэм" пойдет вингеру Гарету Бэйлу на пользу.

"Он будет играть более регулярно, нежели в Мадриде. Думаю, это хороший переход для Гарета, для "Тоттенхэма" и для Премьер-Лиги в целом. Мы сможем наблюдать его игру каждую неделю.

Он в клубе, который ему хорошо знаком, и у очень хорошего тренера. Кажется, он и сам говорил, словно вернулся домой.

Гораздо лучше, если он будет играть регулярно. Это позволит ему проводить по два матча за короткое время.

Благодаря своему опыту и мастерству он всегда мог показывать хороший футбол, но гораздо лучше, когда он играет регулярно", — цитирует Гиггза Sky Sports.