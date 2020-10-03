Бьелса: Команды Гвардиолы играют так, как ничьи другие

Главный тренер "Лидса" Марсело Бьелса высказался о наставнике "Манчестер Сити" Хосепе Гвардиоле перед личной встречей их команд.

"Я не чувствую себя наставником Гвардиолы, потому что есть свидетельства того, что это не так. Если и существует тренер, который независим в своих идеях, то это Гвардиола. Его команды играют так, как ничьи другие.

В первую очередь он обладает воображением. Он способен немедленно создавать решения проблемам, с которыми сталкивается, а также он способен воплощать вещи, которые придумывает.

Когда ты хвалишь кого-нибудь, очень важно аргументировать это. Люди смотря на футбол с воображением, и воображение Гвардиолы позволяет ему мыслить свободно при поиске решений, и ему не нужно много времени, чтобы применить это.

Я не знаю большого количества других тренеров, про которых можно сказать то же самое. Люди считают, что его "Барселона" была одной из лучших команд в истории футбола", — цитирует Бьелсу Sky Sports.