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Лэмпард планирует подписать опорника до закрытия ТО – Telegraph

Англия
(2 голосов)

"Синим" не хватает вариантов в опорной зоне

Лэмпард планирует подписать опорника до закрытия ТО – Telegraph
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Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард все еще надеется обзавестись опорным полузащитником до закрытия трансферного окна.

Как сообщает The Telegraph, приоритетная цель Лэмпарда среди хавбеков оборонительного плана — Деклан Райс из "Вест Хэма". Однако этот трансфер выглядит маловероятным из-за нежелания "молотков" продавать игрока.

Из альтернатив – Томас Парти из "Атлетико", которого скауты "Челси" неоднократно просматривали в последние месяцы.

В контракте 27-летнего ганца с "Атлетико" прописаны отступные в размере 45 миллионов фунтов, что значительно упрощает его подписание.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Челси (Лондон) Вест Хэм Юнайтед (Лондон) Томас Парти Деклан Райс
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