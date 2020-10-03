Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард все еще надеется обзавестись опорным полузащитником до закрытия трансферного окна.

Как сообщает The Telegraph, приоритетная цель Лэмпарда среди хавбеков оборонительного плана — Деклан Райс из "Вест Хэма". Однако этот трансфер выглядит маловероятным из-за нежелания "молотков" продавать игрока.

Из альтернатив – Томас Парти из "Атлетико", которого скауты "Челси" неоднократно просматривали в последние месяцы.

В контракте 27-летнего ганца с "Атлетико" прописаны отступные в размере 45 миллионов фунтов, что значительно упрощает его подписание.