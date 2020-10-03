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Венгер: Мне предлагали возглавить Манчестер Юнайтед

Англия
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Венгер: Мне предлагали возглавить Манчестер Юнайтед
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Бывший наставник "Арсенала" Арсен Венгер подтвердил, что у него было предложение возглавить "Манчестер Юнайтед".

"Я не скажу вам, когда. Но я могу сказать, что "Манчестер Юнайтед" действительно предлагал мне работу.

Да, у нас были кое-какие хорошие битвы с Фергюсоном. Он умный человек. Глупец бы не построил такую карьеру", — сообщил Венгер The Times.

Напомним, Венгер покинул "Арсенал" в 2018-м году, до этого проработав у руля клуба 22 сезона.

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В статье: Арсен Венгер Арсенал (Лондон) Манчестер Юнайтед
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