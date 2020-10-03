  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Фред: Чувствую, что наконец полностью адаптировался в МЮ
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Фред: Чувствую, что наконец полностью адаптировался в МЮ

Англия
(1 голосов)

Бразилец перебрался на "Олд Траффорд" в 2018-м году

Фред: Чувствую, что наконец полностью адаптировался в МЮ
Новина українською

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Фред рассказал об адаптации в АПЛ.

"Считаю, что первый сезон был очень сложным для меня. Был процесс адаптации в Англии, но также и другие моменты, которые происходили в моей жизни, такие как рождение сына.

Я думаю, что было несколько причин, из-за которых я провел ужасный первый сезон. Сейчас я определенно адаптировался во всех аспектах.

Я очень доволен нынешним сезоном. Я играю хорошо и надеюсь сохранить этот импульс, если сезон будет продолжен. Я просто хочу полностью выкладываться ради этого клуба, стараюсь быть ключевой частью команды", – сказал Фред в интервью Sky Sports.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Фред Манчестер Юнайтед
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...