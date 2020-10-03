Фред: Чувствую, что наконец полностью адаптировался в МЮ

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Фред рассказал об адаптации в АПЛ.

"Считаю, что первый сезон был очень сложным для меня. Был процесс адаптации в Англии, но также и другие моменты, которые происходили в моей жизни, такие как рождение сына.

Я думаю, что было несколько причин, из-за которых я провел ужасный первый сезон. Сейчас я определенно адаптировался во всех аспектах.

Я очень доволен нынешним сезоном. Я играю хорошо и надеюсь сохранить этот импульс, если сезон будет продолжен. Я просто хочу полностью выкладываться ради этого клуба, стараюсь быть ключевой частью команды", – сказал Фред в интервью Sky Sports.