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Фред: Чувствую, что наконец полностью адаптировался в МЮ
Бразилец перебрался на "Олд Траффорд" в 2018-м году
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Фред рассказал об адаптации в АПЛ.
"Считаю, что первый сезон был очень сложным для меня. Был процесс адаптации в Англии, но также и другие моменты, которые происходили в моей жизни, такие как рождение сына.
Я думаю, что было несколько причин, из-за которых я провел ужасный первый сезон. Сейчас я определенно адаптировался во всех аспектах.
Я очень доволен нынешним сезоном. Я играю хорошо и надеюсь сохранить этот импульс, если сезон будет продолжен. Я просто хочу полностью выкладываться ради этого клуба, стараюсь быть ключевой частью команды", – сказал Фред в интервью Sky Sports.