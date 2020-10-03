АПЛ. Челси - Кристал Пэлас 4:0. Непринужденный разгром

Может это несколько странно, но в первом тайме "Кристал Пэлас" понравился. Удавалось гостям не только сдерживать атаки "синих", но и проводить свои контратаки, действовать компактно и организованно в обороне. Были моменты у команды Ходжсона - Заха, Айю, Сако и Таунсенд находили возможности для обострений. Что-то сломалось у "орлов" сразу после перерыва.

"Челси" не форсировал события, словно выжидал первой ошибки соперника и она случилась довольно быстро - на 50-й минуте. Не могли защитники вынести мяч из штрафной, череда неудачных действий, мяч отскочил к Чилуэллу, который с близкого расстояния расстрелял ворота Гуайта - 1:0.

"Кристал Пэлас" попробовал собраться и играть так, как это было до перерыва. Получилось провести две с половиной интересные комбинации, как "синие" забили второй мяч. Снова ничего особенного - навес в штрафную, сонные защитники позволили головой пробить Зума и мяч в сетке. Голевая передача на счету одного из героев встречи Чилуэлла.

Затем было два пенальти, может и не очевидных, при этом важно понимать, что "Кристал Пэлас" растерялся и полностью потерял контроль над игрой. Жоржиньо дважды забил с точки после фолов на Абрахаме и Хаверце. Второй пенальти хотел пробить Абрахам, но Аспиликуэта забрал у него мяч и вернул его пенальтисту Жоржиньо.

Итак, прервана серия из двух поединков без побед. И это самая убедительная виктория "Челси" в сезоне, которая возвращает "аристократов" в лидирующую группу. Однако, победа получилась будничная и не особо впечатляющая, потому гости не смогли навязать полноценной борьбы хозяевам.

АПЛ. Четвертый тур

Лондон. "Стэмфорд Бридж"

Главный судья: Майкл Оливер (Англия)

Челси - Кристал Пэлас 4:0

Голы: Чилуэлл 50, Зума 66, Жоржиньо 78 (пен.), 82 (пен.)

Челси: 16. Менди, 15. Зума, 21. Чилуэлл, 28. Аспиликуэта, 6. Силва, 5. Жоржиньо, 7. Канте (Ковачич 83), 20. Хадсон-Одои (Пулишич 83), 29. Хаверц, 9. Абрахам, 11. Вернер.

Кристал Пэлас: 31. Гуайта, 2. Уорд, 8. Куяте, 12. Сако, 38. Митчелл, 10. Таунсенд, 11. Заха, 18. Макартур (Ридевалд 72), 22. Маккарти (Миливоевич 67), 25. Эзе, 14. Айю.

Предупреждения: Аспиликуэта 64, Канте 70