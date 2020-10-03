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Лэмпард: Не так много команд забивает четыре гола Кристал Пэлас

Англия
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Наставник "аристократов" подвел итоги победы в 4-м туре АПЛ

Лэмпард: Не так много команд забивает четыре гола Кристал Пэлас
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Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард прокомментировал разгромную победу своей команды над "Кристал Пэлас" в матче 4-го тура АПЛ.

- Не так много команд забивает четыре гола "Кристал Пэлас". Мы хорошо начали матч, потом немного сбавили, нам нужно было показать нечто большее. Здорово, что мы забили четыре мяча.

Про нашу атаку четверка защитников "Пэлас" не может сказать, что им было легко обороняться. Нам нужно было встроить Бена Чилуэлла в игру. Он действовал фантастически. Его умение подниматься так высоко в атаку - это хорошо. Он блестяще работает с мячом.

У всех новичков были определенные проблемы, поэтому мы должны дать им время, но Бен уже показал, на что он способен.

- Тэмми Абрахам хотел забрать у Жоржиньо право на пробитие второго пенальти.

- Мы с этим разобрались. Никаких проблем. Все решено. Мне нужны лидеры и немножко конфликтных ситуаций. Хорошо, что Тэмми полон энтузиазма, но не стоит забывать про список пенальтистов, - рассказал Лэмпард.

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В статье: Фрэнк Лэмпард Челси (Лондон) АПЛ Кристал Пэлас (Лондон)
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Источник:
BBC
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