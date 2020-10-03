  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Челси - Кристал Пэлас 4:0. Обзор матча и видео голов
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Челси - Кристал Пэлас 4:0. Обзор матча и видео голов

Англия
(1 голосов)

Разгромная победа в исполнении подопечных Лэмпарда

Челси - Кристал Пэлас 4:0. Обзор матча и видео голов
Новина українською

В рамках 4-го тура чемпионата Англии "Челси" дома разгромил "Кристал Пэлас" со счетом 4:0. Наставник "аристократов" Фрэнк Лэмпард продолжает искать оптимальную схему игры для многочисленных новичков команды. После четырех туров лондонцы имеют в своем активе семь очков и замыкают четверку лучших АПЛ. В свою очередь у "стекольщиков" шесть очков и команда расположилась на девятой строчке.

АПЛ. Четвертый тур

Лондон. "Стэмфорд Бридж"
Главный судья: Майкл Оливер (Англия)

Челси - Кристал Пэлас 4:0

Голы: Чилуэлл 50, Зума 66, Жоржиньо 78 (пен.), 82 (пен.)

Челси: 16. Менди, 15. Зума, 21. Чилуэлл, 28. Аспиликуэта, 6. Силва, 5. Жоржиньо, 7. Канте (Ковачич 83), 20. Хадсон-Одои (Пулишич 83), 29. Хаверц, 9. Абрахам, 11. Вернер.

Кристал Пэлас: 31. Гуайта, 2. Уорд, 8. Куяте, 12. Сако, 38. Митчелл, 10. Таунсенд, 11. Заха, 18. Макартур (Ридевалд 72), 22. Маккарти (Миливоевич 67), 25. Эзе, 14. Айю.

Предупреждения: Аспиликуэта 64, Канте 70

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Челси (Лондон) АПЛ Кристал Пэлас (Лондон)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...