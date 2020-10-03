АПЛ. Лидс - Манчестер Сити 1:1. Гвардиола в пасти хищника

Дебютант АПЛ не просто не боялся играть против вице-чемпиона, были периоды во встрече, когда преимущество "Лидса" выглядело подавляющим, "белые" так прижали "горожан" к их воротам, что бедные гости не знали что делать. Великолепный матч и удивительная команда Бьелсы, без страха и упрека. Заслуженная ничья, хотя первый тайм дался хозяевам очень непросто.

Начала манчестерская команда с позиции силы, создав несколько хороших моментов. Торрес забить не смог, но своим шансом воспользовался Стерлинг. Взял игру на себя Рахим, смело пошел на оборону и классно пробил - 0:1.

Да, пришлось привыкать хозяевам, возможно, сказывался авторитет соперника, его опыт и умение. Появлялись ошибки у "Лидса" в центре поля, потери мяча и обрезки, но постепенно "Юнайтед" пришел в себя. По-хорошему обнаглели "белые", стали создавать давление, а иногда и просто бросались вперед, буквально сломя голову. "Ман Сити" не ожидал такого отношения. Эдерсону приходилось все сложнее, не мог голкипер не ошибиться.

Хорошие моменты у хозяев создавали Эйлинг, Даллас, Бамфорт, хотя неправильно выделять кого-то одного. "Лидс" несся вперед всей командой при любой удобной (и не очень удобной) возможности. Забить смог Родриго после навеса с углового, Эдерсон ошибся на выходе и испанец в касание пробил по пустым воротам - 1:1.

Забитый гол добавил уверенности подопечным Бьелсы, они смогли добавить и создать еще с полдесятка хороших моментов. Дважды в каркас ворот попадал снаряд. Именно во втором тайме преимущество во владении мячом "Лидса" перевалило за 50%. Невероятно, поскольку команды Гвардиолы очень-очень редко позволяют сопернику так контролировать игру. Все могло сложиться совсем плохо для гранда.

"Ман Сити" откровенно не знал что делать, вполне мог проиграть этот матч, несколько раз паниковал и порой действовал на отбой. Лишь на последних минутах "горожане" показали инстинкт победителя, чуть подсел "Юнайтед", но не настолько, чтобы упустить приемлемый результат. Все справедливо и по заслугам - миром расходятся команды в очень зрелищном и интригующем противостоянии.

АПЛ. Четвертый тур

Стадион: Элланд Роуд (Лидс)

Главный судья: Майк Дин (Хесволл)

Лидс Юнайтед - Манчестер Сити 1:1

Голы: Родриго 59 - Стерлинг 17

Лидс: 1. Меслье, 2. Эйлинг, 5. Кох, 6. Купер, 10. Алиоски (Поведа 46), 11. Робертс (Родриго 56), 15. Даллас, 23. Филлипс, 43. Клих (Дэвис 77), 9. Бамфорд, 17. Кошта.

Манчестер Сити: 31. Эдерсон, 2. Уолкер, 3. Диаш, 14. Лапорт, 22. Менди (Аке 70), 7. Стерлинг, 16. Родри, 17. де Брюйне, 47. Фоден, 21. Торрес (Б. Силва 65), 26. Марез (Фернандиньо 77).

Предупреждения: Бамфорд 12 - Менди 36