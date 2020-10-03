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АПЛ. Лидс - Манчестер Сити 1:1. Гвардиола в пасти хищника

Англия
(2 голосов)

Что это было? Возможно ответ в статистике владения мячом - 52% против 48% не в пользу команды Гвардиолы

АПЛ. Лидс - Манчестер Сити 1:1. Гвардиола в пасти хищника
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Дебютант АПЛ не просто не боялся играть против вице-чемпиона, были периоды во встрече, когда преимущество "Лидса" выглядело подавляющим, "белые" так прижали "горожан" к их воротам, что бедные гости не знали что делать. Великолепный матч и удивительная команда Бьелсы, без страха и упрека. Заслуженная ничья, хотя первый тайм дался хозяевам очень непросто.

Начала манчестерская команда с позиции силы, создав несколько хороших моментов. Торрес забить не смог, но своим шансом воспользовался Стерлинг. Взял игру на себя Рахим, смело пошел на оборону и классно пробил - 0:1.

Да, пришлось привыкать хозяевам, возможно, сказывался авторитет соперника, его опыт и умение. Появлялись ошибки у "Лидса" в центре поля, потери мяча и обрезки, но постепенно "Юнайтед" пришел в себя. По-хорошему обнаглели "белые", стали создавать давление, а иногда и просто бросались вперед, буквально сломя голову. "Ман Сити" не ожидал такого отношения. Эдерсону приходилось все сложнее, не мог голкипер не ошибиться.

АПЛ. Лидс - Манчестер Сити 1:1. Гвардиола в пасти хищника - изображение 1

Хорошие моменты у хозяев создавали Эйлинг, Даллас, Бамфорт, хотя неправильно выделять кого-то одного. "Лидс" несся вперед всей командой при любой удобной (и не очень удобной) возможности. Забить смог Родриго после навеса с углового, Эдерсон ошибся на выходе и испанец в касание пробил по пустым воротам - 1:1.

Забитый гол добавил уверенности подопечным Бьелсы, они смогли добавить и создать еще с полдесятка хороших моментов. Дважды в каркас ворот попадал снаряд. Именно во втором тайме преимущество во владении мячом "Лидса" перевалило за 50%. Невероятно, поскольку команды Гвардиолы очень-очень редко позволяют сопернику так контролировать игру. Все могло сложиться совсем плохо для гранда.

"Ман Сити" откровенно не знал что делать, вполне мог проиграть этот матч, несколько раз паниковал и порой действовал на отбой. Лишь на последних минутах "горожане" показали инстинкт победителя, чуть подсел "Юнайтед", но не настолько, чтобы упустить приемлемый результат. Все справедливо и по заслугам - миром расходятся команды в очень зрелищном и интригующем противостоянии.

АПЛ. Четвертый тур

Стадион: Элланд Роуд (Лидс)
Главный судья: Майк Дин (Хесволл)

Лидс Юнайтед - Манчестер Сити 1:1

Голы: Родриго 59 - Стерлинг 17

Лидс: 1. Меслье, 2. Эйлинг, 5. Кох, 6. Купер, 10. Алиоски (Поведа 46), 11. Робертс (Родриго 56), 15. Даллас, 23. Филлипс, 43. Клих (Дэвис 77), 9. Бамфорд, 17. Кошта.

Манчестер Сити: 31. Эдерсон, 2. Уолкер, 3. Диаш, 14. Лапорт, 22. Менди (Аке 70), 7. Стерлинг, 16. Родри, 17. де Брюйне, 47. Фоден, 21. Торрес (Б. Силва 65), 26. Марез (Фернандиньо 77).

Предупреждения: Бамфорд 12 - Менди 36

АПЛ. Лидс - Манчестер Сити 1:1. Гвардиола в пасти хищника - изображение 2

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В статье: Хосеп Гвардиола Марсело Бьелса Манчестер Сити Лидс Юнайтед
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Комментарии (8)
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metall5291 (Kharkiv)
03.10.2020 в 21:52
Лидс (кроме первой половины первого тайма) большую часть игры был лучше. Хорошая, симпатичная команда.
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0
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RockNRoLLa (IF)
03.10.2020 в 21:49
З такою грою - максимум боротьба за зону ЛЧ
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Dimka26 (Чернигов)
03.10.2020 в 21:38
После матчей Лидса с Ливером и Сити - я просто в восторге от этой команды. Чем-то старый Лестер напомнили с Раньери. Буду симпатизировать этим ребятам. Ну а Сити....тяжело...Тяжело им будет в этом сезоне. Пеп ничего нового дать не может.
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+3
0
Пришта Литин (Киев)
03.10.2020 в 21:34
Лідс скучив за ПЛ. Добре хлопці.
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+2
0
kalan-86 (Анкара)
03.10.2020 в 21:33
Да уж, если так пойдёт, то за титул будут бороться команды из Ливерпуля.
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0
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Cerega15 (Kherson)
03.10.2020 в 22:01
Насчёт Эвертона выводы делать рановато.
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0
0
oleg dynamo (львівська)
03.10.2020 в 21:27
від минулої гри Сіті залишається тільки память,особливо здав Де брюйне(помилки раз за разом,втрати мячів і т.д ) + майже нема гри в один дотик як раньше.Лівер можна вітати з чемпіонством знову.
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+1
0
1_Rui_3 (Винница)
03.10.2020 в 21:23
Лидс молодцы!! Хорошо начали сезон)
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+2
0


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