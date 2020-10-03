Гвардиола о ничьей с Лидсом: Учитывая ситуацию, наша команда действовала отлично

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола прокомментировал ничью с "Лидсом" в матче 4-го тура АПЛ.

"Хороший матч, правда? Когда обе команды рвутся в атаку, игра получается хорошей. Мы невероятно провели первые 30 минут и могли забить необходимые голы.

Учитывая ситуацию, наша команда действовала отлично. Увы, победить мы не смогли, но мы будем отталкиваться от этой игры. Если бы мы жаловались на то, что у нас отсутствуют игроки, мы бы не смогли сыграть так, как сегодня.

У "Лидса" много игроков действовало ниже середины поля, но они атаковали невероятно быстро благодаря скоростным футболистам. Против них нелегко играть. Они показали, насколько хороши. У нас были возможности снять вопросы о результате. Второй тайм был более равным, но к концу матча мы играли лучше.

После матча Бьелса спросил меня, что я думаю о встрече. Я сказал, что не способен спустя секунду после ее окончания переварить и проанализировать информацию", - рассказал испанский наставник.