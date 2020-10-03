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Гвардиола о ничьей с Лидсом: Учитывая ситуацию, наша команда действовала отлично

Англия
(2 голосов)

Наставник "горожан" подвел итоги матча с "Лидсом"

Гвардиола о ничьей с Лидсом: Учитывая ситуацию, наша команда действовала отлично
Новина українською

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола прокомментировал ничью с "Лидсом" в матче 4-го тура АПЛ.

"Хороший матч, правда? Когда обе команды рвутся в атаку, игра получается хорошей. Мы невероятно провели первые 30 минут и могли забить необходимые голы.

Учитывая ситуацию, наша команда действовала отлично. Увы, победить мы не смогли, но мы будем отталкиваться от этой игры. Если бы мы жаловались на то, что у нас отсутствуют игроки, мы бы не смогли сыграть так, как сегодня.

У "Лидса" много игроков действовало ниже середины поля, но они атаковали невероятно быстро благодаря скоростным футболистам. Против них нелегко играть. Они показали, насколько хороши. У нас были возможности снять вопросы о результате. Второй тайм был более равным, но к концу матча мы играли лучше.

После матча Бьелса спросил меня, что я думаю о встрече. Я сказал, что не способен спустя секунду после ее окончания переварить и проанализировать информацию", - рассказал испанский наставник.

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В статье: Манчестер Сити (Англия) АПЛ Пеп Гвардиола Лидс
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Источник:
BBC
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Комментарии (1)
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TIRAN (Донецк (Украина!))
04.10.2020 в 00:00
Гвардиола о ничье с Лидсом: Учитывая ситуацию, наша команда действовала отлично (с) о ничье??? журналисты, срочно в школу
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