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МЮ согласовал контракт с Кавани до 2022 года

Англия
(1 голосов)

Осталось уладить последние детали

МЮ согласовал контракт с Кавани до 2022 года
Новина українською

Итальянский журналист Фабрицио Романо сообщает, что бывший нападающий "ПСЖ" Эдинсон Кавани близок к продолжению карьеры в АПЛ.

"Манчестер Юнайтед" уже согласовал с уругвайским форвардом детали личного контракта. Соглашение будет рассчитано до 2022 года.

Переговоры находятся на заключительной стадии, осталось уладить выплаты агентам - представители Кавани запросили 10 миллионов евро в качестве комиссионных.

Завтра 33-летний Эдинсон должен прилететь в Англию, чтобы обсудить последние детали сделки.

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В статье: Эдинсон Кавани Манчестер Юнайтед
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Комментарии (1)
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TIRAN (Донецк (Украина!))
04.10.2020 в 00:09
агенты ауели
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