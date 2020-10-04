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МЮ согласовал контракт с Кавани до 2022 года
Осталось уладить последние детали
Итальянский журналист Фабрицио Романо сообщает, что бывший нападающий "ПСЖ" Эдинсон Кавани близок к продолжению карьеры в АПЛ.
"Манчестер Юнайтед" уже согласовал с уругвайским форвардом детали личного контракта. Соглашение будет рассчитано до 2022 года.
Переговоры находятся на заключительной стадии, осталось уладить выплаты агентам - представители Кавани запросили 10 миллионов евро в качестве комиссионных.
Завтра 33-летний Эдинсон должен прилететь в Англию, чтобы обсудить последние детали сделки.
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Источник:твиттер Фабрицио Романо
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04.10.2020 в 00:09
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