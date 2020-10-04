МЮ согласовал контракт с Кавани до 2022 года

Итальянский журналист Фабрицио Романо сообщает, что бывший нападающий "ПСЖ" Эдинсон Кавани близок к продолжению карьеры в АПЛ.

"Манчестер Юнайтед" уже согласовал с уругвайским форвардом детали личного контракта. Соглашение будет рассчитано до 2022 года.

Переговоры находятся на заключительной стадии, осталось уладить выплаты агентам - представители Кавани запросили 10 миллионов евро в качестве комиссионных.

Завтра 33-летний Эдинсон должен прилететь в Англию, чтобы обсудить последние детали сделки.