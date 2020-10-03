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АПЛ. Ньюкасл переигрывает Бернли

Англия
(1 голосов)

"Сороки" настроены очень серьезно

АПЛ. Ньюкасл переигрывает Бернли
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АПЛ. Четвертый тур

Стадион: Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл)

Ньюкасл - Бернли 3:1

Голы: Сент-Максимен 14, Уилсон 65, 77 (пен.) - Вествуд 61

Ньюкасл: 26. Дарлоу, 14. Хэйден, 17. Крафт, 18. Фернандес, 5. Шер, 8. Шелви, 12. Льюис, 16. Хендрик, 9. Жоэлинтон, 13. Уилсон, 10. Сент-Максимен.

Бернли: 1. Поуп, 3. Тейлор, 5. Тарковски, 26. Бардсли, 28. Лонг, 8. Браунхилл, 16. Стивенс, 18. Вествуд, 10. Барнс, 11. Макнил, 9. Вуд.

Предупреждения: Жоэлинтон 37, Льюис 49 - Тарковски 37, Барнс 40

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В статье: "Ньюкасл" Бернли
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