Англия
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АПЛ. Ньюкасл переигрывает Бернли
"Сороки" настроены очень серьезно
АПЛ. Четвертый тур
Стадион: Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл)
Ньюкасл - Бернли 3:1
Голы: Сент-Максимен 14, Уилсон 65, 77 (пен.) - Вествуд 61
Ньюкасл: 26. Дарлоу, 14. Хэйден, 17. Крафт, 18. Фернандес, 5. Шер, 8. Шелви, 12. Льюис, 16. Хендрик, 9. Жоэлинтон, 13. Уилсон, 10. Сент-Максимен.
Бернли: 1. Поуп, 3. Тейлор, 5. Тарковски, 26. Бардсли, 28. Лонг, 8. Браунхилл, 16. Стивенс, 18. Вествуд, 10. Барнс, 11. Макнил, 9. Вуд.
Предупреждения: Жоэлинтон 37, Льюис 49 - Тарковски 37, Барнс 40
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