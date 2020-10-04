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Белые останавливают горожан. Лидс - Манчестер Сити 1:1. Видеообзор матча

Англия
(1 голосов)

Очередная осечка команды Гвардиолы

Белые останавливают горожан. Лидс - Манчестер Сити 1:1. Видеообзор матча
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АПЛ. Четвертый тур

Стадион: Элланд Роуд (Лидс)
Главный судья: Майк Дин (Хесволл)

Лидс Юнайтед - Манчестер Сити 1:1

Голы: Родриго 59 - Стерлинг 17

Лидс: 1. Меслье, 2. Эйлинг, 5. Кох, 6. Купер, 10. Алиоски (Поведа 46), 11. Робертс (Родриго 56), 15. Даллас, 23. Филлипс, 43. Клих (Дэвис 77), 9. Бамфорд, 17. Кошта.

Манчестер Сити: 31. Эдерсон, 2. Уолкер, 3. Диаш, 14. Лапорт, 22. Менди (Аке 70), 7. Стерлинг, 16. Родри, 17. де Брюйне, 47. Фоден, 21. Торрес (Б. Силва 65), 26. Марез (Фернандиньо 77).

Предупреждения: Бамфорд 12 - Менди 36

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В статье: Манчестер Сити Лидс Юнайтед
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