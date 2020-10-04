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Путь в лидеры. Эвертон - Брайтон 4:2. Видео голов и обзор матча
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АПЛ. Четвертый тур
Стадион: Гудисон Парк (Ливерпуль)
Главный арбитр: С. Хупер
Эвертон - Брайтон 4:2
Голы: Калверт-Льюин 16, Мина 45, Родригес 52, 70 - Мопе 41, Биссума 90+2
Эвертон: 1. Пикфорд, 5. Кин, 12. Динь, 23. Коулмэн, 13. Мина, 9. Калверт-Льюин, 10. Сигурдссон, 16. Дукуре, 26. Дэвис, 7. Ришарлисон, 19. Родригес.
Брайтон: 1. Райан, 5. Данк, 15. Уэбстер, 2. Лампти, 3. Уайт, 8. Биссума, 11. Марч, 46. Альсате, 7. Коннолли, 9. Мопе, 11. Троссар.
Предупреждения: Альсате 4
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KondratCheUa (Чернигов)
04.10.2020 в 09:04
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