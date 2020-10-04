Челси отклонил предложение Баварии по Хадсону-Одои

"Челси" отклонил предложение "Баварии" по аренде вингера Каллума Хадсон-Одои с опцией выкупа в 2021 году за 70 миллионов фунтов. Об этом сообщает The Guardian.

Мюнхенцы следят за молодым англичанином еще с момента его дебюта на "Стэмфорд Бридж" при Маурицио Сарри, однако в лондонском клубе не планируют расставаться со своим выпускников. Кроме того, в "Челси" уверены, что "Бавария" не стала бы активировать опцию выкупа в любом случае.