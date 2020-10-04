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Челси отклонил предложение Баварии по Хадсону-Одои
Вингер останется на "Стэмфорд Бридж"
"Челси" отклонил предложение "Баварии" по аренде вингера Каллума Хадсон-Одои с опцией выкупа в 2021 году за 70 миллионов фунтов. Об этом сообщает The Guardian.
Мюнхенцы следят за молодым англичанином еще с момента его дебюта на "Стэмфорд Бридж" при Маурицио Сарри, однако в лондонском клубе не планируют расставаться со своим выпускников. Кроме того, в "Челси" уверены, что "Бавария" не стала бы активировать опцию выкупа в любом случае.
"У меня нет точного ответа. К понедельнику мы будем знать точно. Если "Бавария" обозначила свой интерес, это одно. Но что бы ни произошло, это должно быть во благо нашего клуба, потому что Каллум наш игрок.
Кроме того, мы учтем, чего хочет сам Каллум. В данный момент я хочу, чтобы Каллум был частью моей команды, особенно когда он показывает то, что показал во втором тайме сегодня и что показал после своего выхода против "Вест Бромвича", — сообщил Лэмпард после игры с "Кристал Пэлас".