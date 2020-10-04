Сульшер: МЮ должен быть внимателен при правильном выборе игроков для клуба

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер объяснил робость "красных дьяволов" на трансферном рынке провальными сделками своих предшественников.

"Я не хочу говорить о конкретных именах, чья карьера в "Манчестер Юнайтед" не сложилась успешно, потому что у различных людей есть различные причины на то, почему они не преуспели в клубе.

Но да, теперь мы должны очень внимательны и очень уверены, когда вкладываем большие деньги в игроков. Это должны быть правильные игроки для нашего будущего, они должны быть правильными прямо сейчас, и они должны подходить коллективу, который у нас уже есть.

Это гораздо более комплексный вопрос, чем просто ткнуть пальцем в игрока и сказать: "У него есть мастерство, мы его берем. Легко просто выбрать лучших игроков в мире. Они известны каждому клубу. Однако процесс комплектации обязывает тебя инвестировать деньги надлежащим образом.

Когда я взялся за работу, я чувствовал, что мы должны дать шанс молодым игрокам и посмотреть, на кого можем рассчитывать из имеющихся игроков. Думаю, это неплохо сработало", — цитирует Сульшера Daily Mirror.