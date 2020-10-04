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Сульшер: МЮ должен быть внимателен при правильном выборе игроков для клуба

Англия
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Сульшер: МЮ должен быть внимателен при правильном выборе игроков для клуба
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Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер объяснил робость "красных дьяволов" на трансферном рынке провальными сделками своих предшественников.

"Я не хочу говорить о конкретных именах, чья карьера в "Манчестер Юнайтед" не сложилась успешно, потому что у различных людей есть различные причины на то, почему они не преуспели в клубе.

Но да, теперь мы должны очень внимательны и очень уверены, когда вкладываем большие деньги в игроков. Это должны быть правильные игроки для нашего будущего, они должны быть правильными прямо сейчас, и они должны подходить коллективу, который у нас уже есть.

Это гораздо более комплексный вопрос, чем просто ткнуть пальцем в игрока и сказать: "У него есть мастерство, мы его берем. Легко просто выбрать лучших игроков в мире. Они известны каждому клубу. Однако процесс комплектации обязывает тебя инвестировать деньги надлежащим образом.

Когда я взялся за работу, я чувствовал, что мы должны дать шанс молодым игрокам и посмотреть, на кого можем рассчитывать из имеющихся игроков. Думаю, это неплохо сработало", — цитирует Сульшера Daily Mirror.

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В статье: Оле Гуннар Сульшер Манчестер Юнайтед
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