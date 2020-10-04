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Моуриньо: МЮ вновь на пути к титулам

Англия
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Жозе высказался о своей бывшей команде

Моуриньо: МЮ вновь на пути к титулам
Новина українською

Наставник "Тоттенхэма" отметил прогресс "Манчестер Юнайтед" накануне личной встречи команд в АПЛ.

"Многие из моих игроков, важных для меня игроков в "Юнайтед", больше не являются важными. Они изменили свою команду. Некоторые из работавших со мной игроков больше не выходят на поле или сидят на лавке, и это говорит об огромной эволюции команды.

Они обладают амбициями и ответственностью насчет завоевания трофеев, чего они не делают уже довольно давно. Последним остается Лига Европы, так что у них есть мотивация, есть потенциал, и у них очень хорошая команда.

Думаю, рано или поздно они будут выигрывать трофеи. Это направление, в котором они движутся. Молодые парни становятся старше и опытнее. Молодой Рэшфорд все еще молод, но уже не ребенок. Он зрелый игрок, и это просто пример.

Взрослые парни вроде Матича по-прежнему полезны для команды, для баланса команды, для эмоционального баланса команды, поэтому я думаю, их клуб эволюционирует. Конечно, в Премьер-Лиге нет ничего легкого ни для кого, но они хотят титул, и они исторически обязаны завоевать его", — цитирует Моуриньо Sky Sports.

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В статье: Жозе Моуриньо Тоттенхэм (Лондон) Манчестер Юнайтед
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