Моуриньо: МЮ вновь на пути к титулам

Наставник "Тоттенхэма" отметил прогресс "Манчестер Юнайтед" накануне личной встречи команд в АПЛ.

"Многие из моих игроков, важных для меня игроков в "Юнайтед", больше не являются важными. Они изменили свою команду. Некоторые из работавших со мной игроков больше не выходят на поле или сидят на лавке, и это говорит об огромной эволюции команды.

Они обладают амбициями и ответственностью насчет завоевания трофеев, чего они не делают уже довольно давно. Последним остается Лига Европы, так что у них есть мотивация, есть потенциал, и у них очень хорошая команда.

Думаю, рано или поздно они будут выигрывать трофеи. Это направление, в котором они движутся. Молодые парни становятся старше и опытнее. Молодой Рэшфорд все еще молод, но уже не ребенок. Он зрелый игрок, и это просто пример.

Взрослые парни вроде Матича по-прежнему полезны для команды, для баланса команды, для эмоционального баланса команды, поэтому я думаю, их клуб эволюционирует. Конечно, в Премьер-Лиге нет ничего легкого ни для кого, но они хотят титул, и они исторически обязаны завоевать его", — цитирует Моуриньо Sky Sports.