АПЛ. Вест Хэм громит Лестер без участия Ярмоленко, Саутгемптон переигрывает Вест Бромвич

АПЛ. Четвертый тур

Странное впечатление произвел "Лестер". Существенно доминировала команда Роджерса, контролировала мяч и бежала вперед, но забывала бить по воротам. Всего три выстрела, только один из них в створ. А вот "Вест Хэм" старался каждую комбинацию завершать ударом, что и принесло результат.

Первый же удар гостей по воротам получился точным, Крессуэлл навесил, а Антонио головой пробил в дальний угол. Затем еще один пас Крессуэлла стал ассистом, Форналс вырвался на свидание со Шмейхелем и переиграл его. Детские ошибки в обороне совершали "лисы".

После перерыва хозяева встречи добавили в агрессивности, но все также очень редко били по воротам. А "молотобойцы" смогли довести дело до разгрома. Форналс ассистировал Боуэну, который реализовал выход один на один с голкипером. Заслуженное поражение "Лестера" после трех подряд уверенных побед.

"Вест Хэм" же добывает вторую победу в чемпионате и может рассчитывать на борьбу за места в верхней части турнирной таблице. Интересно, что Мойес не сделал ни одной замены в этой игре, почему-то не предоставил тренер игровой практики и Ярмоленко.

Стадион: Кинг Пауэр (Лестер)

Главный судья: Эндрю Мэдли (Западный Йоркшир)

Лестер Сити - Вест Хэм 0:3

Голы: Антонио 14, Форнальс 35, Боуэн 83

Лестер: 1. Шмейхель, 2. Джастин, 4. Сьоюнджю, 6. Эванс, 27. Кастань, 18. Амарти (Ундер 55), 8. Тилеманс, 15. Барнс, 24. Менди, 9. Варди, 17. Перес (Ихеначо 64).

Вест Хэм: 1. Фабиански, 3. Крессуэлл, 4. Бальбуэна, 5. Цоуфал, 21. Огбонна, 26. Масуаку, 18. Форнальс, 28. Соучек, 30. Антонио, 41. Райс, 17. Боуэн.

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Саутгемптон - Вест Бромвич 2:0

Голы: Дженепо 41, Ромеу 68

Саутгемптон: 1. Маккарти, 2. Уолкер-Петерс, 3. Бертран, 4. Вестергор, 35. Беднарек, 6. Ромеу, 8. Уорд-Праус, 12. Дженепо, 17. Армстронг, 9. Ингз, 10. Адамс.

Вест Бромвич: 1. Джонстон, 5. Бартли, 6. Аджайи, 14. Таунсенд, 27. О`Ши, 8. Ливермор, 11. Диангана, 19. Сойерс, 21. Эдвардс, 7. Робинсон, 12. Перейра.