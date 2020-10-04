АПЛ. Арсенал вымучил победу над Шеффилд Юнайтед, Вулверхэмптон обыгрывает Фулхэм

АПЛ. 4-й тур

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Большую часть матча "Арсенал" полностью контролировал ход событий и выглядел хозяином положения. Даже в первом тайме больше моментов создали лондонцы, хотя контрвыпады "клинков" несли определенную угрозу. "Шеффилд" сейчас не в лучшем состоянии, по сравнению в прошлым сезоном в это самое время, но постепенно "Юнайтед" будет добавлять, судя по событиям во втором тайме.

Подопечные Артеты провели ударный отрезок времени с 60-й по 65-ю минуту, забив два мяча. Классную комбинацию разыграли хозяева в штрафной гостей, Беллерин навесил на Сака, который головой замкнул дальнюю штангу. Через три минуты снова голевым пасом отметился Беллерин, но гол сделал Пепе, смело взяв игру на себя и точно пробив из не самой удобной позиции.

При счете 2:0 "канониры" позволили себе немного расслабиться, а "Шеффилд" добавил и создал несколько опасных моментов. Интригу в противостояние внес Макголдрик, обводной смачный удар в дальний угол получился у него. Последние минуты получились нервными, "клинкам" немного не хватило, чтобы дожать лондонцев, хотя будем честными - "Арсенал" для победы сделал больше.

Стадион: Эмирейтс (Лондон)

Главный судья: Ли Мэйсон (Бостон)

Арсенал Лодон - Шеффилд Юнайтед 2:1

Голы: Сака 61, Пепе 64 - Макголдрик 84

Арсенал: 1. Лено, 2. Беллерин, 3. Тирни, 23. Луис, 6. Габриэл, 25. Эль-Ненни, 7. Сака, 8. Себальос, 12. Виллиан, 14. Обамеянг, 30. Нкетиа.

Шеффилд Юнайтед: 1. Рэмсдейл, 2. Болдок, 3. Стивенс, 6. Бэшэм, 12. Иган, 19. Робинсон, 7. Ландстрем, 8. Берге, 14. Берк, 23. Осборн, 17. Макголдрик.

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Ужасно "Фулхэм" начал этот чемпионат - четыре подряд поражения, откровенно слабая игра, 11 пропущенных и последнее место в турнирной таблице. "Вулверхэмптон" сам находится не в лучшем состоянии, но и этого хватило, чтобы дожать соперника из столицы. После одного из штурмов ворот "коттеджеров" мяч отскочил к Нету, из пределов штрафной Педру прошил оборону и голкипера.

Вулверхэмптон - Фулхэм 1:0

Голы: Педру Нету 56

Вулверхэмптон: 15. Боли, 16. Коуди, 22. Семеду, 32. Дендокер, 49. Кильман, 8. Невеш, 27. Саисс, 7. Педру Нету, 9. Хименес, 10. Поденсе.

Фулхэм: 1. Ареола, 13. Рим, 20. Ле Маршан, 23. Брайан, 33. Робинсон, 10. Кэрни, 21. Рид, 29. Замбо-Ангисса, 9. Митрович, 19. Кавалейру.