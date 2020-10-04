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Убийство хозяев Олд Траффорд или Запах отставки Сульшера. Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм 1:6

Англия
(1 голосов)

Главные спонсоры встречи – оборона "красных дьяволов", провокация Ламелы и слабость Марсиаля

Убийство хозяев Олд Траффорд или Запах отставки Сульшера. Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм 1:6
Влад Петрушевский Автор UA-Футбол
Новина українською

Команды быстро принялись за дело. Уже на 30-й секунде поединка Марсиаль заработал пенальти для Фернандеша после шикарного паса португальца внутри штрафной площадки – Бруну четко исполнил приговор (1:0). Однако "шпоры" быстро сравняли счет – Магуайр неудачно сыграл головой, мяч заметался по владениям Де Хеа, а отскок был за Ндомбеле (1:1). Сон Хин Мин продолжил ударное начало встречи – Кейн не стал мешкать после фола на себе и быстро разыграл стандарт в такт забега корейца, а 7-й номер гостей оставил в дураках и Байи, и Шоу, и Де Хеа (1:2).

"Тоттенхэм" не испытывал проблем с прессингом "МЮ" и в целом больше владел снарядом, но хозяева все же были вынуждены иногда будить Льориса: Рашфорд пробил в штангу из офсайда, Гринвуд отправил мяч в сантиметрах от ворот. Гости перестроились на игру забросами: во время одного из таких Сон не сумел обработать сферу, чтобы выйти на свидание с Де Хеа; также Орье мог делать из еще одной роскошной передачи Кейна ассист – гости смотрелись интереснее.

Ключевой момент встречи произошел на 28-й минуте: Энтони Тейлор оставил "Манчестер Юнайтед" в меньшинстве, углядев грубость в адрес Ламелы со стороны Марсиаля. Однако именно Эрик спровоцировал Антони – если уже так, то удалять нужно было и француза, и аргентинца.

"Тоттенхэм" быстро отразил на табло преимущество в одного футболиста – Кейн врубил прессинг, Байи ошибся с передачей, Сон вернул Харри мяч и должок (1:3). Сценарий матча после удаления легко читался: так, на 37-й минуте рикошет подкорректировал прострел Сержа Орье на все того же корейца, который оформил дубль в издевательском стиле – мяч пролетел Де Хеа между ног (1:4).

В перерыве Сульшер решил освежить игру заменами и сделать тактические перестановки, но на рисунок игры они повлияли несущественно. Орье таки сумел расстроить голкипера "МЮ" лично после разрезной передачи в исполнении Хейбьерга (1:5). "Тоттенхэм" уверенно контролировал снаряд и события на поле. Интересно было под занавес встречи: Погба сбил Дэвиса, Кейн реализовал пенальти (1:6), а Шоу мог получить красную карточку за грубый подкат сзади по ногам соперника – Тейлор пожалел Люка. Итог: "красные дьяволы" пропустили 6 голов в одном матче АПЛ в третий раз за свою историю, а "Тоттенхэм" успешно сыграл 4 поединка за 9 дней.

АПЛ, 4-й тур.

Стадион: "Олд Траффорд" (Манчестер)

Главный судья: Энтони Тейлор (Англия)

"Манчестер Юнайтед" – "Тоттенхэм" 1:6

Голы: Фернандеш (2, пенальти) – Ндомбеле (4), Сон (7, 37), Кейн (30, 79, с пенальти), Орье (51)

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа – Ван-Биссака, Байи, Магуайр, Шоу – Матич (Мактоминей, 46), Погба, Гринвуд (Ван Де Бек, 68), Фернандеш (Фред, 46), Рашфорд – Марсьяль

"Тоттенхэм": Льорис – Орье, Санчес, Дайер, Регилон – Сиссоко, Хейбьерг, Ндомбеле (Алли, 69) – Ламела (Лукас Моура, 46), Кейн, Сон (Дэвис, 73)

Предупреждения: Байи (63), Шоу (84) – Ламела (32)

Удаление: Марсьяль (28)

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В статье: Чемпионат Англии Тоттенхэм (Лондон) АПЛ Манчестер Юнайтед
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Комментарии (13)
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FCZK-1922 (Кировоград)
04.10.2020 в 21:03
Милан уже лет 15 в забвении, похоже МЮ ждет та же участь. Сколько лет МЮ не выигрывал АПЛ?
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0
0
Dimka26 (Чернигов)
04.10.2020 в 21:10
Почему ждет. МЮ уже давно никто не воспринимает как серьезного соперника для трофеев. Просто он не пал так низко, как Милан, который даже в ЛЧ пройти не может. После ухода Фергюсона 7 лет полной деградации. Это приличный срок
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+1
0
alext1467 (Kiev)
04.10.2020 в 21:38
Самое забавное было после Фергюсона когда Моуриньо занял с МЮ 2 место, выжав максимум из возможного, а в него все только плевались и в итоге уволили. Теперь пожинают плоды - так им и надо.
0
0
Сварщик (Винница)
04.10.2020 в 20:59
І це один з найкращих воротарів світу і
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+2
0
avatar
genpet (Николаев)
04.10.2020 в 20:52
Сульшера надо было еще в прошлом году выгнать, тянули и вот притянули
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+1
0
мы за динамо (киев)
04.10.2020 в 20:49
нема слів. вони шо,? чокнулись там?
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+1
0
skopa (Харьков)
04.10.2020 в 20:37
И Тейлор хорошо приложился.На Суперкубке тоже старался, но там в итоге не срослось..Какая же лапа за этим неадекватным арбитром?
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0
0
Footballhead (м. Чернігів)
04.10.2020 в 20:59
Все там було правильно. Ламела спровокував Марсьяля на фол і той повівся. Ідеальний спосіб убити суперника морально; доведено Матерацці у фіналі ЧС-2006.
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0
0
absurdlight (Kiev)
04.10.2020 в 20:30
Хорошо то как натянули МЮ сегодня.
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0
0
absurdlight (Kiev)
04.10.2020 в 20:33
Дело было не в Мауре, когда он тренировал там!
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+1
0
Dimka26 (Чернигов)
04.10.2020 в 21:16
И в нем частично.
0
0
Footballhead (м. Чернігів)
04.10.2020 в 20:29
Сульшер - не тренер від слова "зовсім". При наборі гравців рівня чемпіона Анґлії він грає як кончений Фулем (при тому, що там тоже набір гравців не на 20 місце АПЛ, ага). Як це непонятне чмо Ґлейзери підтримують наче власного сина, мені непонятно. Моуру і то менше шансів давали, ніж цьому кретину.
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+2
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
04.10.2020 в 20:29
аццкое развитие событий в матче
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0
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