Убийство хозяев Олд Траффорд или Запах отставки Сульшера. Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм 1:6

Команды быстро принялись за дело. Уже на 30-й секунде поединка Марсиаль заработал пенальти для Фернандеша после шикарного паса португальца внутри штрафной площадки – Бруну четко исполнил приговор (1:0). Однако "шпоры" быстро сравняли счет – Магуайр неудачно сыграл головой, мяч заметался по владениям Де Хеа, а отскок был за Ндомбеле (1:1). Сон Хин Мин продолжил ударное начало встречи – Кейн не стал мешкать после фола на себе и быстро разыграл стандарт в такт забега корейца, а 7-й номер гостей оставил в дураках и Байи, и Шоу, и Де Хеа (1:2).

"Тоттенхэм" не испытывал проблем с прессингом "МЮ" и в целом больше владел снарядом, но хозяева все же были вынуждены иногда будить Льориса: Рашфорд пробил в штангу из офсайда, Гринвуд отправил мяч в сантиметрах от ворот. Гости перестроились на игру забросами: во время одного из таких Сон не сумел обработать сферу, чтобы выйти на свидание с Де Хеа; также Орье мог делать из еще одной роскошной передачи Кейна ассист – гости смотрелись интереснее.

Ключевой момент встречи произошел на 28-й минуте: Энтони Тейлор оставил "Манчестер Юнайтед" в меньшинстве, углядев грубость в адрес Ламелы со стороны Марсиаля. Однако именно Эрик спровоцировал Антони – если уже так, то удалять нужно было и француза, и аргентинца.

"Тоттенхэм" быстро отразил на табло преимущество в одного футболиста – Кейн врубил прессинг, Байи ошибся с передачей, Сон вернул Харри мяч и должок (1:3). Сценарий матча после удаления легко читался: так, на 37-й минуте рикошет подкорректировал прострел Сержа Орье на все того же корейца, который оформил дубль в издевательском стиле – мяч пролетел Де Хеа между ног (1:4).

В перерыве Сульшер решил освежить игру заменами и сделать тактические перестановки, но на рисунок игры они повлияли несущественно. Орье таки сумел расстроить голкипера "МЮ" лично после разрезной передачи в исполнении Хейбьерга (1:5). "Тоттенхэм" уверенно контролировал снаряд и события на поле. Интересно было под занавес встречи: Погба сбил Дэвиса, Кейн реализовал пенальти (1:6), а Шоу мог получить красную карточку за грубый подкат сзади по ногам соперника – Тейлор пожалел Люка. Итог: "красные дьяволы" пропустили 6 голов в одном матче АПЛ в третий раз за свою историю, а "Тоттенхэм" успешно сыграл 4 поединка за 9 дней.

3 - Manchester United have conceded six goals in a single Premier League game for only the third time - with each coming in October (1996 v Southampton, 2011 v Man City, today v Spurs). Scary. #MUNTOT pic.twitter.com/w8bFgFpt5c