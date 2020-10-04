Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Лестер Сити - Вест Хэм 0:3. Обзор матча и видео голов
Довольно неожиданное поражение подопечных Роджерса
В матче 4-го тура чемпионата Англии "Лестер" принимал "Вест Хэм". "Молотобойцы" уверенно обыграли на выезде "лис" со счетом 3:0. Украинский вингер гостей Андрей Ярмоленко провел весь поединок на скамейке запасных.
Стадион: Кинг Пауэр (Лестер)
Главный судья: Эндрю Мэдли (Западный Йоркшир)
Голы: Антонио 14, Форнальс 35, Боуэн 83
Лестер: 1. Шмейхель, 2. Джастин, 4. Сьоюнджю, 6. Эванс, 27. Кастань, 18. Амарти (Ундер 55), 8. Тилеманс, 15. Барнс, 24. Менди, 9. Варди, 17. Перес (Ихеначо 64).
Вест Хэм: 1. Фабиански, 3. Крессуэлл, 4. Бальбуэна, 5. Цоуфал, 21. Огбонна, 26. Масуаку, 18. Форнальс, 28. Соучек, 30. Антонио (Алле 88), 41. Райс, 17. Боуэн (Нобл 88).