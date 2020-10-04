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Сульшер: Это не худший день в истории Ман Юнайтед, такое случалось и раньше

Англия
(2 голосов)

Наставник "красных дьяволов" подвел итоги поражения от "шпор"

Сульшер: Это не худший день в истории Ман Юнайтед, такое случалось и раньше
Новина українською

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле-Гуннар Сульшер прокомментировал разгромное поражение от "Тоттенхэма" 1:6.

"Это худший день в моей карьере тренера "Манчестер Юнайтед", худший день для всех игроков этого клуба. Это не худший день в истории "Манчестер Юнайтед", такое случалось и раньше. Все объяснить сейчас довольно сложно. Мы были обыграны дома со счетом 1:6 очень хорошей командой, но мы сами во многом виноваты в этой неудаче.

Красная карточка серьезно повлияла, но Антони Марсьяль – молодец, что не стал падать после удара Эрика Ламелы. Не стоит реагировать, но Антони это сделал. Марсьяль слегка шлепнул его так, что у Ламелы, похоже, будет операция. Если бы это был мой сын, я знаю, что бы ему сказал. Антони знает, что не должен так реагировать, хорошо, что он не упал. Но если бы он упал, может быть, тот парень был бы удален.

Я знаю, что парни хотели победить, и они прилагали усилия, но все совершают ошибки. Сегодня у нас их было много за один матч. Это вылилось в результат. Мы должны все осознать. Мои игроки могут лучше, чем то, что мы показываем. Нам нужно выйти сражаться сообща. Трансферное окно закрывается завтра вечером, посмотрим, что будет", - рассказал Сульшер.

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В статье: Тоттенхэм (Лондон) Оле Гуннар Сульшер АПЛ Манчестер Юнайтед
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Источник:
BBC
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Комментарии (2)
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kalan-86 (Анкара)
04.10.2020 в 22:41
Марсьялю респект, что не стал вопить и кататься по полю в конвульсиях но и реагировать не стоило.
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kalan-86 (Анкара)
04.10.2020 в 22:42
Как там говорил Моуринью «все способы хороши если речь идёт о победе». Понятно что это была его установка на игру-провоцировать отдельных игроков.
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