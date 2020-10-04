Моуриньо: Счет удивляет, приезжая на Олд Траффорд, не ожидаешь выиграть 6:1

Главный тренер лондонского "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо прокомментировал разгромную победу над "Манчестер Юнайтед" в матче 4-го тура АПЛ.

"Очень хорошо, впечатляюще, но для меня это не сюрприз. Только счет удивляет, приезжая сюда на "Олд Траффорд", не ожидаешь выиграть 6:1. Я могу приехать сюда еще 20 раз и не выиграть с таким счетом.

Это произошло потому, что "Тоттенхэм" феноменален. У команды отличный характер и большая уверенность в себе. Мы должны уважать этот клуб. Нужно уважать историю "Манчестер Юнайтед". Они никогда не сдаются. Но нам удалось взять три очка", - рассказал португалец.