Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Моуриньо: Счет удивляет, приезжая на Олд Траффорд, не ожидаешь выиграть 6:1
Наставник "шпор" подвел итоги победы над "красными дьяволами"
Главный тренер лондонского "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо прокомментировал
"Очень хорошо, впечатляюще, но для меня это не сюрприз. Только счет удивляет, приезжая сюда на "Олд Траффорд", не ожидаешь выиграть 6:1. Я могу приехать сюда еще 20 раз и не выиграть с таким счетом.
Это произошло потому, что "Тоттенхэм" феноменален. У команды отличный характер и большая уверенность в себе. Мы должны уважать этот клуб. Нужно уважать историю "Манчестер Юнайтед". Они никогда не сдаются. Но нам удалось взять три очка", - рассказал португалец.