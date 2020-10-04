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Ливерпуль впервые в истории АПЛ пропустил семь мячей

Англия
(2 голосов)

В последний раз - в 1963-м году...

Ливерпуль впервые в истории АПЛ пропустил семь мячей
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В матче 4-го тура чемпионата Англии "Ливерпуль" на выезде разгромно проиграл "Астон Вилле" со счетом 2:7.

Таким образом, мерсисайдцы пропустили впервые в истории семь мячей в матче АПЛ.

Примечательно, что последний раз "Ливерпуль" пропускал семь голов в далеком 1963-м году - в поединке с "Тоттенхэмом" в рамках чемпионата Англии.

Ливерпуль впервые в истории АПЛ пропустил семь мячей - изображение 1
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В статье: Астон Вилла (Бирмингем) АПЛ Ливерпуль
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Источник:
Opta
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