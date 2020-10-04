Англия
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Ливерпуль впервые в истории АПЛ пропустил семь мячей
В последний раз - в 1963-м году...
В матче 4-го тура чемпионата Англии
Таким образом, мерсисайдцы пропустили впервые в истории семь мячей в матче АПЛ.
Примечательно, что последний раз "Ливерпуль" пропускал семь голов в далеком 1963-м году - в поединке с "Тоттенхэмом" в рамках чемпионата Англии.
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Источник:Opta
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