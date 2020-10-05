Месть Моуриньо. МЮ - Тоттенхэм 1:6. Видео голов и обзор матча

Моуриньо выгнали за то, что МЮ при нём был за шаг до вылета в Чемпионшип, и все проблемы нынешнего МЮ - это проблемы Моуриньо: каким был Рэшфорд, когда его из молодёжки поставили в основу, и каким он стал при Моуриньо? каким был Погба? и Тоттенхэм Моуриньо тоже уничтожит, нет сомнений: получил от Почеттино команду-финалиста ЛЧ и с ней с трудом пробрался в ЛЕ.