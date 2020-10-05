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Месть Моуриньо. МЮ - Тоттенхэм 1:6. Видео голов и обзор матча

Англия
(1 голосов)

Смотреть видео обзор матча Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм, чемпионат Англии, 4 октября 2020

Месть Моуриньо. МЮ - Тоттенхэм 1:6. Видео голов и обзор матча
Новина українською

Вашему вниманию видео обзор матча четвертого тура английской Премьер-лиги, в котором Тоттенхэм эффектно поиздевался над Манчестер Юнайтед. И это несмотря на то, что уже на второй минуте красные дьяволы открыли счет ударом с пенальти. Однако затем за дело взялись Сон Хин Мин и Гарри Кейна. В обоих по дублю и результативной передачи. Также в воротах несчастного Де Хеа расписались Ндомбеле и Орье. Остается добавить, что нынешний наставник шпор Жозе Моуриньо был тренером МЮ, но его уволили.

Английская Премьер-лига. Четвертый тур
Манчестер Юнайтед- Тоттенхэм 1:6
Голы: Фернандес 2 пен. - Ндомбеле 4, Сон 7, Кейн 30 Сон 37, Орье 51, Кейн 79 пен.
Удаление: Марсьяль 28

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В статье: Жозе Моуриньо Тоттенхэм (Лондон) Манчестер Юнайтед Гарри Кейн Сон Хин Мин
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Комментарии (1)
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ivst (kharkov)
05.10.2020 в 09:50
Моуриньо выгнали за то, что МЮ при нём был за шаг до вылета в Чемпионшип, и все проблемы нынешнего МЮ - это проблемы Моуриньо: каким был Рэшфорд, когда его из молодёжки поставили в основу, и каким он стал при Моуриньо? каким был Погба? и Тоттенхэм Моуриньо тоже уничтожит, нет сомнений: получил от Почеттино команду-финалиста ЛЧ и с ней с трудом пробрался в ЛЕ.
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