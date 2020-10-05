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Месть Моуриньо. МЮ - Тоттенхэм 1:6. Видео голов и обзор матча
Смотреть видео обзор матча Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм, чемпионат Англии, 4 октября 2020
Вашему вниманию видео обзор матча четвертого тура английской Премьер-лиги, в котором Тоттенхэм эффектно поиздевался над Манчестер Юнайтед. И это несмотря на то, что уже на второй минуте красные дьяволы открыли счет ударом с пенальти. Однако затем за дело взялись Сон Хин Мин и Гарри Кейна. В обоих по дублю и результативной передачи. Также в воротах несчастного Де Хеа расписались Ндомбеле и Орье. Остается добавить, что нынешний наставник шпор Жозе Моуриньо был тренером МЮ, но его уволили.
Английская Премьер-лига. Четвертый тур
Манчестер Юнайтед- Тоттенхэм 1:6
Голы: Фернандес 2 пен. - Ндомбеле 4, Сон 7, Кейн 30 Сон 37, Орье 51, Кейн 79 пен.
Удаление: Марсьяль 28