"С атакующим тренером Тоттенхэм забил бы 10-12". Моуриньо – о разгроме МЮ со счетом 1:6

Менеджер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо прокомментировал разгромную победу своей команды в матче с "Манчестер Юнайтед" (1:6). Цитирует португальского специалиста Моуринью beIN Sports.

Сейчас "Тоттенхэм" находится на 6 месте в турнирной таблице Английской Премьер-лиги (7 зачетных пунктов), а "Манчестер Юнайтед" – на 16-й позиции (3 балла).

"Imagine if they had an attacking coach! With a defensive coach they score, 5, 7, 6. With an attacking coach they would score 10, 11, 12!"



