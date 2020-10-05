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"С атакующим тренером Тоттенхэм забил бы 10-12". Моуриньо – о разгроме МЮ со счетом 1:6

Англия
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Камень в свой огород

"С атакующим тренером Тоттенхэм забил бы 10-12". Моуриньо – о разгроме МЮ со счетом 1:6
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Менеджер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо прокомментировал разгромную победу своей команды в матче с "Манчестер Юнайтед" (1:6). Цитирует португальского специалиста Моуринью beIN Sports.

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"Представьте, если бы у "шпор" был атакующий тренер. С оборонительным наставником они забивают пять, шесть, семь. С атакующим они забьют десять, одиннадцать, двенадцать. У нашего коллектива отличный менталитет, команда выглядела великолепно".

Сейчас "Тоттенхэм" находится на 6 месте в турнирной таблице Английской Премьер-лиги (7 зачетных пунктов), а "Манчестер Юнайтед" – на 16-й позиции (3 балла).

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В статье: Жозе Моуриньо Тоттенхэм (Лондон) Манчестер Юнайтед
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