Не выпускает Ярмоленко из запаса. О новом любимчике фанатов Вест Хэма Джерроде Боуэне

Джеррод Боуэн родился в небольшом английском городе Леоминстер, что в двадцати километрах от Херефорда. Еще будучи маленьким мальчиком, Джеррод был постоянным гостем на домашних трибунах местного клуба вместе со своими друзьями-одногодками. Парень настолько влюбился в "Херефорд Юнайтед", что не мог не стать его частью: был зачислен в местную футбольную академию.

Своим любимым игроком Боуэн называл Пюрди, который повесил бутсы на гвоздь два года назад и теперь после окончания карьеры работает пожарным. Этот футболист провел за "Херефорд Юнайтед" целых триста матчей и в последнем сезоне в истории этого клуба (он был расформирован после сезона 2013/2014, – прим.), они вместе смогли выйти на поле.

В интервью The Athletic Пюрди рассказал о первой тренировке семнадцатилетнего парня с основной командой: "Джеррод трижды за три минуты усадил нашего левого защитника на задницу. Он был на правом фланге, ускорился, а затем обогнал упавшего. Когда парень сделал это впервые, то мы подумали: "О, неплохо". Затем он сделал это во второй раз: "Ого, вау". На третий все просто смеялись. Уже в тот момент он стал для меня особенным. Мне очень приятно, что сейчас он называет меня своим любимым игроком и тем, кто помог ему в Херефорде".

В сезоне 2013/2014 главный тренер "быков" не планировал задействовать Боуэна в первой команде, но когда его уволили, все изменилось. Повышение получил коуч из молодежки, а он как никто другой понимал, что Джеррод уже готов к взрослому футболу. На тот момент было проведено уже тридцать восемь туров, оставалось еще восемь. Во всех них Джеррод играл, забив один гол.

Тот сезон вообще выдался удивительным. Многие игроки молодежной команды пробовались в основу, но возвращались обратно. Боуэна умудрились даже отправить на полуторамесячный просмотр в "Кардифф", однако после этих шести недель валлийцы решили не оставлять парня. Для "Херефорда" это было явно хорошей новостью, потому что возвращение Джеррода позволило молодежной команде добраться аж до четвертьфинала юношеского Кубка Англии, где они проиграли "Манчестер Сити".

Все бывшие одноклубники Боуэна по "Херефорд Юнайтед" отзываются о нем как о футболисте, который был на голову сильнее остальных. И это в несовершеннолетнем возрасте. Когда клуб настигли финансовые трудности, преданные фанаты все равно продолжали посещать игры. Их заряды помогали тонувшему "Титанику" издавать свои последние звуки, а игрокам выступать не ради денег, а за тех, кто заполняет трибуны.

Немалые долги не позволяли "быкам" продлевать контракт с игроками. Джеррод Боуэн стал игроком "Халла" бесплатно. "Я знал Тони Пеннока (тренер первой команды "Халла", – прим.), потому что он играл в моей команде, когда я тренировал "Ньюпорт", – рассказывает Питер Бидл, тренер, при котором Боуэн дебютировал в "Херефорде". – Тони видел Джеррода несколько раз и заинтересовался им. У парня были предложения от "Вест Бромвича" и "Вулверхэмптона", но он и его отец сделали выбор в пользу "Халла".

Все это подтвердил отец игрока: "Тони Пеннок действительно убедил нас не переезжать в "Вест Бромвич" и "Вулверхэмптон". Мы были там, чтобы осмотреться. Они заставили почувствовать нас желанными гостями, все было удобно. Затем мы оказались в "Халле", и при всем уважении, они более профессионально подошли к моему сыну. Все люди были искренними. Последнее слово было не за мной, но я высказал свое мнение: "Халл" будет для него лучшим выбором".

Они не прогадали. В первом сезоне Боуэн часто оставался на скамейке запасных, но получал игровое время. Этот сезон – 2017/2018 – стал провальным для "тигров": они вывалились из английской Премьер-лиги и оказались в Чемпионшипе. Команду возглавил Леонид Слуцкий. Уже в декабре его уволили, а сменил его Найджел Эдкинс. "Халл" шел в зоне вылета, смог подняться до восемнадцатой строки. Однако сложности в этом и следующем сезоне помогли игроку получить много игрового времени и найти себя. К четырнадцати голам в сезоне 2017/2018 он добавил 22 гола в сезоне 2018/2019. Следующий год он начал еще мощнее: 16 голов в 29 играх. Зимой на него вышел "Вест Хэм".

Самым запоминающимся моментом в "Халле" для всей семьи стал матч против "Астон Виллы" в сезоне 2017/2018. Эта игра была первой для российского тренера Леонида Слуцкого, но для Боуэна запомнилась не этим. Джеррод отправил мяч в сетку после передачи Камила Гросицки и принес своей команде ничью. На трибунах присутствовал отец игрока.

"Не совру, если скажу, что это был мой худший выходной. Когда я праздновал, то повредил лодыжку. Не сломал ее, но повредил связки. Я должен был пройти 14 рядов, но вероятно пролетел около пяти, прежде чем коснуться земли".

Восемнадцать миллионов плюс семь миллионов бонусами – столько получил "Халл Сити" за Джеррода Боуэна. Сделка была закрыта очень быстро и тайно: о ней не знала даже мама игрока. Команде Мойеса, которую создавали для борьбы за самые высокие места, нужно было спасаться от вылета. Новая единица в атаку, забивающая немало – то, что нужно. Одиннадцать минут с "Манчестер Сити", семь – против "Ливерпуля", и оба матча без очков. В своей третьей игре Боуэн получил место в старте, забил гол, а "Саутгемптон" был повержен со счетом 3:1. Это был первый и последний гол в первом сезоне за молотобойцев. Сейчас Боуэн бесспорный игрок старта, уже забил дубль в ворота "Вулверхэмптона", оформил разгром "Лестера". Именно из-за него Андрей Ярмоленко вынужден довольствоваться выходами на замену либо матчами Кубков.

"Когда мяч снова попадает в ворота, я получаю заряд уверенности, – признался форвард в интервью официальному сайту "Вест Хэма". – Мне важно получать игровое время. Мне нужно забивать голы, я хочу приносить пользу. Мне нужно усердно работать и воспринимать каждую игру такой, какая она есть. Пробовать проводить каждый матч, как свой, а затем давать оценку. Мне еще нужно проявить себя на уровне Премьер-лиги".