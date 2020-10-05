Эвертон подписал за 27 миллионов евро защитника Норвич Сити

"Эвертон" на своем официальном сайте объявил о переходе защитника Бена Годфри из "Норвич Сити".

22-летний игрок подписал контракт, который рассчитанный до лета 2025 года. По данным Transfermarkt, сумма трансфера составила 27,5 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что в услугах Годфри заинтересованы "Милан" и "Наполи". При этом утверждалось, что "Норвич" хочет заработать 30 млн. евро на продаже игрока.

Напомним, Годфри выступал за "канареек" с 2016 года. В минувшем сезоне защитник провел 30 матчей в АПЛ, забил один автогол, получил три желтые и одну красную карточку. По итогам кампании команда вылетела из высшего дивизиона. В нынешнем розыгрыше Чемпионшипа на счету Бена Годфри три встречи.