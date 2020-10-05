Стало известно, сколько будет зарабатывать Эдинсона Кавани в Манчестер Юнайтед

Стало известно, сколько будет зарабатывать бывший нападающий "Пари Сен-Жермен" Эдинсон Кавани в "Манчестер Юнайтед".

По информации Goal, заработная плата 33-летнего уругвайского форварда составит € 10 млн. Манкунианцы предложили Кавани больше, чем мадридский "Атлетико". Ожидается, что о подписании соглашения будет объявлено в ближайшее время.

Контракт Кавани с "Манчестер Юнайтед" будет рассчитан на два года. В переговоры с Кавани уже вступали туринский "Ювентус", "Рома", "Гремио", "Бенфика" и мадридский "Атлетико", однако проблемой были финансовые запросы уругвайца.

Кавани выступал за "Пари Сен-Жермен" с 2013 по 2020 год. В минувшем сезоне уругвайский форвард принял участие в 14 матчах чемпионата Франции, в которых забил 4 мяча и отдал 1 результативную передачу.