Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тоттенхэм хочет подписать контракт с защитником Манчестер Сити
Стоунс может сменить клубную прописку
Защитник "Манчестер Сити" Джон Стоунс может стать игроком "Тоттенхэма", сообщает The Telegraph.
По данным источника, 26-летний англичанин на правах аренды до конца сезона переберется в лондонский клуб.
В сезоне-2019/20 Стоунс провел за "горожан" 20 матчей, на его счету 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость защитника в 36 миллионов евро
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...