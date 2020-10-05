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Тоттенхэм хочет подписать контракт с защитником Манчестер Сити

Англия
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Стоунс может сменить клубную прописку

Тоттенхэм хочет подписать контракт с защитником Манчестер Сити
Новина українською

Защитник "Манчестер Сити" Джон Стоунс может стать игроком "Тоттенхэма", сообщает The Telegraph.

По данным источника, 26-летний англичанин на правах аренды до конца сезона переберется в лондонский клуб.

В сезоне-2019/20 Стоунс провел за "горожан" 20 матчей, на его счету 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость защитника в 36 миллионов евро

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В статье: Тоттенхэм (Лондон) Манчестер Сити Джон Стоунс Тоттенхэм
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