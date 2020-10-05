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Жерар Деулофеу в ближайшее время подпишет контракт с Удинезе

Англия
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Игрок прилетел в Италию, чтобы согласовать условия контракта

Жерар Деулофеу в ближайшее время подпишет контракт с Удинезе
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Нападающий "Уотфорда" Жерар Деулофеу продолжит карьеру в Серии А. 26-летний испанец прилетел в Италию, чтобы завершить трансфер в "Удинезе", сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

В минувшем сезоне футболист провел 30 матчей за "Уотфорд", забил 4 гола и сделал 5 результативных передач.

Его контракт с английской командой действует до конца июня 2023 года. Портал transfermarkt.de оценивает Деулофеу в 20 миллионов евро.

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В статье: Жерар Делофеу Уотфорд Удинезе Жерар Деулофеу
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Источник:
Gianlucadimarzio
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