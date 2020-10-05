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Арсенал готов заплатить 50 миллионов отступных за Парти

Англия
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Томас может пополнить ряды лондонцев

Арсенал готов заплатить 50 миллионов отступных за Парти
Новина українською

Лондонский "Арсенал" выразил готовность заплатить сумму отступных за полузащитника мадридского "Атлетико" Томаса Парти, пишет Goal.

Ранее появилась информация, что единственный возможный способ заполучить 27-летнего игрока – выплата суммы отступных в размере € 50 млн, прописанных в контракте. При этом сумма должна быть выплачена единовременно и в полном объёме. "Канониры" готовы соблюсти все условия, сейчас юристы работают над сделкой.

В сезоне-2019/2020 Томас Парти провёл за "Атлетико" 46 матчей во всех турнирах, отметившись 4 забитыми мячами и 1 результативной передачей. Его контракт с клубом из Мадрида рассчитан до июня 2023 года, а известный портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 40 млн.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Арсенал (Лондон) Томас Парти
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