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Эвертон и Тоттенхэм нацелились на Серхио Ромеро

Англия
(1 голосов)

Манкунианцы не против

Эвертон и Тоттенхэм нацелились на Серхио Ромеро
Новина українською

Вратарь "Манчестер Юнайтед" Серхио Ромеро может продолжить карьеру в другом клубе АПЛ, пишет The Telegraph.

По данным источника, "Эвертон" и "Тоттенхэм" до закрытия трансферного окна пытаются закрыть вратарский вопрос, и 33-летний аргентинец выглядит идеальным кандидатом. На данный момент оба клуба рассматривают вариант аренды, хотя манкунианцы не против распрощаться с голкипером.

В сезоне-2019/20 Ромеро провел за "Манчестер Юнайтед" 17 матчей и пропустил 12 мячей. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость вратаря в 2,8 миллиона евро.

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В статье: Серхио Ромеро Эвертон (Ливерпуль) Тоттенхэм (Лондон) Манчестер Юнайтед Эвертон Тоттенхэм
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