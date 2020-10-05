Официально: Манчестер Юнайтед подписал левого защитника

"Манчестер Юнайтед" официально объявил о трансфере Алекса Теллеса.

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По официальным данным, бразильский защитник подписал четырехлетний контракт. После этого, в 2024-м году он может быть продлен еще на год.

Сумма трансфера пока что не называется. СМИ уверяют, что "Юнайтед" заплатил за защитника порядка 15 миллионов евро. Также предусмотрены бонусы.

В составе "Порту" Теллес играл с лета 2016-го. С того время выходил на поле 195 раз, отдал 57 голевых, а также нанес 26 точных ударов.