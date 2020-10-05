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Официально: Манчестер Юнайтед подписал левого защитника
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"Манчестер Юнайтед" официально объявил о трансфере Алекса Теллеса.
По официальным данным, бразильский защитник подписал четырехлетний контракт. После этого, в 2024-м году он может быть продлен еще на год.
Сумма трансфера пока что не называется. СМИ уверяют, что "Юнайтед" заплатил за защитника порядка 15 миллионов евро. Также предусмотрены бонусы.
Signed.— Manchester United (@ManUtd) October 5, 2020
Sealed.
Delivered.
Welcome to #MUFC, Alex Telles! ???? pic.twitter.com/AJl7xsSDSq
В составе "Порту" Теллес играл с лета 2016-го. С того время выходил на поле 195 раз, отдал 57 голевых, а также нанес 26 точных ударов.