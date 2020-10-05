  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Официально: Рома выкупила Криса Смоллинга
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Официально: Рома выкупила Криса Смоллинга

Англия
(1 голосов)

Фонсека добился своего

Официально: Рома выкупила Криса Смоллинга
UA-Футбол
Новина українською

Крис Смоллинг переходит в римскую "Рому" на полноценных правах.

Об уходе защитника официально объявил "МЮ". Смоллинг перешел на сторону "дьяволов" летом 2010-го года и отыграл с того времени 322 игры.

Читайте такжеТребование Фонсеки? Рома сделает последнюю попытку подписать Смоллинга

По данным СМИ, "Рома" выплатит за защитника 15 миллионов евро. Крис же, в свою очередь, подписал долгосрочный контракт.

В прошлом сезоне Смоллинг провел за "Рому" 37 матчей, стал ключевым игроком в системе Фонсеки.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Крис Смоллинг Рома (Рим) Манчестер Юнайтед
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...