Официально: Рома выкупила Криса Смоллинга

Крис Смоллинг переходит в римскую "Рому" на полноценных правах.

Об уходе защитника официально объявил "МЮ". Смоллинг перешел на сторону "дьяволов" летом 2010-го года и отыграл с того времени 322 игры.

По данным СМИ, "Рома" выплатит за защитника 15 миллионов евро. Крис же, в свою очередь, подписал долгосрочный контракт.

After 10 years of service at Old Trafford, @ChrisSmalling has left #MUFC to join Roma on a permanent deal.



Thank you and good luck in Italy, Chris ❤️