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Переезд в рамках Лондона: хавбек Челси перешел в Фулхэм на правах аренды
РЛЧ
Полузащитник лондонского "Челси" Рубен Лофтус-Чик будет выступать за "Фулхэм" до конца текущего сезона на правах арендного соглашения – об этом сообщает официальный сайт "дачников".
Напомним, РЛЧ является воспитанником "синих". В новой кампании 24-летний футболист сыграл один поединок за "Челси" – почти весь предыдущий розыгрыш АПЛ Лофтус-Чик восстанавливался после тяжелой травмы ахилла.
Текущий трудовой договор Рубена с "пенсионерами" истекает в июне 2024 года. Вместе с "синими" англичанин выиграл Лигу чемпионов, Кубок Англии и АПЛ на юношеском уровне.