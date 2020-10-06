Переезд в рамках Лондона: хавбек Челси перешел в Фулхэм на правах аренды

Полузащитник лондонского "Челси" Рубен Лофтус-Чик будет выступать за "Фулхэм" до конца текущего сезона на правах арендного соглашения – об этом сообщает официальный сайт "дачников".

Читайте также Официально: Рома выкупила Криса Смоллинга

Напомним, РЛЧ является воспитанником "синих". В новой кампании 24-летний футболист сыграл один поединок за "Челси" – почти весь предыдущий розыгрыш АПЛ Лофтус-Чик восстанавливался после тяжелой травмы ахилла.

Текущий трудовой договор Рубена с "пенсионерами" истекает в июне 2024 года. Вместе с "синими" англичанин выиграл Лигу чемпионов, Кубок Англии и АПЛ на юношеском уровне.