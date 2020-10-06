  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Переезд в рамках Лондона: хавбек Челси перешел в Фулхэм на правах аренды
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Переезд в рамках Лондона: хавбек Челси перешел в Фулхэм на правах аренды

Англия
(1 голосов)

РЛЧ

Переезд в рамках Лондона: хавбек Челси перешел в Фулхэм на правах аренды
Новина українською

Полузащитник лондонского "Челси" Рубен Лофтус-Чик будет выступать за "Фулхэм" до конца текущего сезона на правах арендного соглашения – об этом сообщает официальный сайт "дачников".

Читайте такжеОфициально: Рома выкупила Криса Смоллинга

Напомним, РЛЧ является воспитанником "синих". В новой кампании 24-летний футболист сыграл один поединок за "Челси" – почти весь предыдущий розыгрыш АПЛ Лофтус-Чик восстанавливался после тяжелой травмы ахилла.

Текущий трудовой договор Рубена с "пенсионерами" истекает в июне 2024 года. Вместе с "синими" англичанин выиграл Лигу чемпионов, Кубок Англии и АПЛ на юношеском уровне.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Фулхэм (Лондон) Челси (Лондон) Рубен Лофтус-Чик
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Fulham

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...