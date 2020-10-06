Арсенал уволил Гуннерзавра: маскот попал под сокращение из-за коронакризиса

Талисман лондонского "Арсенала" по имени Гуннерзавр попал под сокращение после 27 лет работы. Причина – финансовый кризис из-за COVID-19. Таким образом, актер Джерри Куай, который играл динозавра-канонира с момента его создания в 1993 году, был уволен.

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Теперь руководство клуба не считает роль Гуннерзавра такой важной. Напомним, лондонцы объявили в августе, что сокращают свой штат из-за финансовых последствий пандемии.

Тем не менее, Гуннерзавра уже готова подписать испанская "Севилья"! Пресс-служба УЕФА в Tвиттере поинтересовалась у болельщиков, кого они хотят увидеть в своем клубе в последний день трансферного окна – "нервионцы" опубликовали фото динозавра из Северного Лондона.

К слову, на канале UA-Футбол ранее выходил сюжет о самых необычных клубных маскотах в футболе!