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Сульшер: Кавани – настоящий профи. Таланты МЮ будут учиться у одного из лучших форвардов десятилетия

Англия
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Высокая оценка трансфера от Оле

Сульшер: Кавани – настоящий профи. Таланты МЮ будут учиться у одного из лучших форвардов десятилетия
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Менеджер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер прокомментировал переход нападающего Эдинсона Кавани. Цитирует норвежского специалиста пресс-служба "красных дьяволов".

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"Уругваец – настоящий профессионал, опытный и всегда отдающий все силы на благо коллектива. Его бомбардирские достижения за клубы и сборную страны невероятны, мы в восторге от контракта с игроком такого калибра. Он привнесет в команду энергию, силу, лидерство и характер, но самое главное – это голы. Его карьера до этого момента складывалась замечательно, Эдинсон выигрывал трофеи почти с каждой командой".

"Он еще многое может показать на высшем уровне. Таланты "МЮ" будут учиться у одного из лучших форвардов Европы последнего десятилетия. Это фантастика. Эдинсон знает наверняка, что нужно для успеха. Мы с нетерпением ждем эффекта от влияния, которое он произведет на "Юнайтед".

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В статье: Эдинсон Кавани Оле Гуннар Сульшер Манчестер Юнайтед
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Источник:
Man Utd

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