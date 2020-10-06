Сульшер: Кавани – настоящий профи. Таланты МЮ будут учиться у одного из лучших форвардов десятилетия

Менеджер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер прокомментировал переход нападающего Эдинсона Кавани. Цитирует норвежского специалиста пресс-служба "красных дьяволов".

"Уругваец – настоящий профессионал, опытный и всегда отдающий все силы на благо коллектива. Его бомбардирские достижения за клубы и сборную страны невероятны, мы в восторге от контракта с игроком такого калибра. Он привнесет в команду энергию, силу, лидерство и характер, но самое главное – это голы. Его карьера до этого момента складывалась замечательно, Эдинсон выигрывал трофеи почти с каждой командой".