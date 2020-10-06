Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Уотфорд расторг контракт с Дэнни Уэлбеком
Контракт рассчитан до 2022 года
"Уотфорд" на своём официальном сайте сообщил о расставании с нападающим Дэнни Уэлбеком.
Контракт с 29-летним футболистом, рассчитанный до 2022 года, был расторгнут досрочно по обоюдному согласию сторон. Теперь Дэнни находится в статусе свободного агента и может бесплатно перейти в другую команду.
Уэлбек перебрался в "Уотфорд" прошлым летом после истечения контракта с "Арсеналом". В стан "канониров" Дэнни перешёл в 2014 году из "Манчестер Юнайтед", воспитанником которого является.
В прошлом сезоне Уэлбек провёл 18 матчей в английской Премьер-лиге и стал автором двух забитых мячей. "Уотфорд" по итогам розыгрыша вылетел из высшего дивизиона.
Популярное сейчас
- Элина Свитолина - Надя Подороска: Онлайн текстовая трансляция матча 1/4 Roland Garros
- Гринь в Заре, Прикарпатье избавилось от двух футболистов. Трансферный центр украинского футбола: LIVE
- Динамо услышало ответ Фламенго и вышло из переговоров по поводу бразильского нападающего - СМИ
- АПЛ. Астон Вилла - Ливерпуль 7:2. Неужели такое возможно...
- Один из лучших нападающих мира занялся балетом и борется со стереотипами в спорте. ФОТО
- Николай Морозюк: Сейчас мы с Ириной не вместе. У нас сейчас творческий семейный отпуск