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Уотфорд расторг контракт с Дэнни Уэлбеком

Англия
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Контракт рассчитан до 2022 года

Уотфорд расторг контракт с Дэнни Уэлбеком
Новина українською

"Уотфорд" на своём официальном сайте сообщил о расставании с нападающим Дэнни Уэлбеком.

Контракт с 29-летним футболистом, рассчитанный до 2022 года, был расторгнут досрочно по обоюдному согласию сторон. Теперь Дэнни находится в статусе свободного агента и может бесплатно перейти в другую команду.

Уэлбек перебрался в "Уотфорд" прошлым летом после истечения контракта с "Арсеналом". В стан "канониров" Дэнни перешёл в 2014 году из "Манчестер Юнайтед", воспитанником которого является.

В прошлом сезоне Уэлбек провёл 18 матчей в английской Премьер-лиге и стал автором двух забитых мячей. "Уотфорд" по итогам розыгрыша вылетел из высшего дивизиона.

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В статье: Уотфорд Дэнни Уэлбек
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